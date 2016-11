Gymnasium evakuiert In Coswig hatte ein Brandmelder Alarm ausgelöst.

© Symbolfoto: dpa

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Montagnachmittag am Gymnasium Coswig. Auslöser war ein Experiment während des Chemieunterrichtes, welches zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Der Brandmelder hatte in der Folge ausgelöst.

Die Schule wurde daraufhin evakuiert und der Schulbetrieb für den heutigen Tag eingestellt.

Wie die Polizei informiert, hatte das Experiment in einem Chemiekurs der 11. Klasse stattgefunden. Die zehn betroffenen Schüler sowie die Lehrerin wurden vorsorglich medizinisch untersucht. Verletzungen wurde keine festgestellt.

Gegen 17 Uhr wurde die Sperrung des Gymnasiums wieder aufgehoben. Der Einsatz ist beendet. Hinweise auf eine Straftat gibt es bislang nicht. (SZ)

zur Startseite