Gymnasium bleibt Baustelle Die Arbeiten für den Brandschutz laufen bei Schulbetrieb. Das Haus ist jetzt teilweise wieder nutzbar.

Neue Decken werden in den Fluren des naturwissenschaftlichen Gebäudes eingezogen, nachdem dort die Öffnungen der Lichtschächte aus Brandschutzgründen verschlossen wurden. © Dietmar Thomas

Ein paar Wochen lang ist das Lessing-Gymnasium schon im Ausnahmezustand. Dort hatten in den Herbstferien die Arbeiten am naturwissenschaftlichen Gebäude begonnen. Eine Operation am offenen Herzen sozusagen, denn das gesamte Haus war auch nach Ferienende erst einmal nicht nutzbar. Mittlerweile entspannt sich die Situation aber wieder. Seit dieser Woche steht zumindest der größere Teil der Klassenräume wieder zur Verfügung.

„Ich hatte mir das alles schwieriger vorgestellt“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Heike Geißler im Rückblick. Das Gymnasium hatte den Ausfall von elf Unterrichtsräumen kompensieren müssen. In einige kleinere Räume seien zusätzliche Stühle und Tische hineingestellt worden. Die Aula wurde zum überdimensionalen Klassenzimmer umfunktioniert. Dort sei zum Beispiel Mathe und Biologie unterrichtet worden, so Heike Geißler. Der Theaterkeller im Kunstgebäude, der ebenfalls für den Unterricht hergerichtet wurde, sei dagegen kaum gebraucht worden, so die stellvertretende Schulleiterin.

Noch bis voraussichtlich Mitte Dezember werden die Arbeiten im naturwissenschaftlichen Gebäude weitergehen. Aber immer nur auf einer Etage. Die Schulräume der beiden anderen sind nutzbar. In der Zeit laufen Arbeiten, die nicht so viel Lärm mit sich bringen. In den nächsten Wochen müssen noch die Unterdecken geschlossen sowie Trockenbau-, Maler- und Fliesenlegerarbeiten durchgeführt werden.

In einer Woche ruhen die Arbeiten komplett. „Dann haben wir fächerverbindenden Unterricht, da werden viele Räume für Projekte benötigt. Wir haben uns sehr gefreut, das uns das ermöglicht wird“, so Heike Geißler. Derzeit laufen die Arbeiten in der zweiten Etage des naturwissenschaftlichen Gebäudes, dadurch fehlen vier Räume, darunter die Kabinette für Mathe und Chemie.

Die Arbeiten für die Verbesserung des Brandschutzes waren in den ersten Wochen recht lärmintensiv. In den Fluren mussten Öffnungen geschlossen werden, die sich als Lichtschächte über alle Etagen zogen und die heute nicht mehr zulässig sind, weil sich der Rauch ungehindert im ganzen Haus ausbreiten könnte. Außerdem werden eine Brandmeldeanlage und eine neue Sicherheitsbeleuchtung installiert.

Insgesamt muss die Stadt in die Verbesserung des Brandschutzes 450 000 Euro investieren, sie nutzt dazu Fördermittel aus den Programmen „Brücken in die Zukunft“ und „Stadtumbau Ost“. Realisiert wird noch ein zweiter Bauabschnitt, der aber erst im kommenden Jahr begonnen werden kann. Dann wird die Stadtsporthalle brandschutztechnisch aufgerüstet. Sie gilt als Versammlungsstätte und braucht deshalb eine Brandmeldeanlage, die bei ihrer Erbauung vor über 20 Jahren noch nicht notwendig war. Auch rauchdichte Abtrennungen im Eingangsbereich sind jetzt gefordert.

Dieser Umbau wird – trotz Nutzung der Sommerferien – Einschränkungen für den Schulbetrieb insbesondere den Sportunterricht mit sich bringen. „Auch die Ausgabe der Abi-Zeugnisse kann dieses Mal nicht in der Sporthalle erfolgen. Dafür werden wir ins WelWel ausweichen“, sagte Heike Geißler. Unsicherheiten gibt es auch, ob die Arbeiten im November kommenden Jahres schon beendet sind. Am 17. November 2018 ist der Termin für das Döbelner Tanzfest. Ob und wie es stattfindet, sei noch mit einem Fragezeichen versehen, sagte Döbelns Kulturamtsleiterin Angela Petzold.

