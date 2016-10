Gymnasium ausgezeichnet Das Goethe-Gymnasium in Sebnitz fördert Mathe, Informatik und Naturwissenschaften. Das wurde jetzt zum zweiten Mal bestätigt.

Das Goethe-Gymnasium hat erneut die Auszeichnung als „MINT-freundliche“ Schule erhalten. © Dirk Zschiedrich

Das Goethe-Gymnasium in Sebnitz wurde erneut mit dem Titel „MINT-freundliche Schule“ geehrt. Die Abkürzung steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Auszeichnung wird von der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ verliehen, welche von Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und dem Bundesverband der Deutschen Industrie ins Leben gerufen wurde. Das Ziel ist es, diese Fächer zu stärken und einem von dem Verbänden diagnostizierten Fachkräftemangel in naturwissenschaftlich-technischen Berufen zu begegnen. Das Sebnitzer Gymnasium wurde bereits zum zweiten Mal geehrt.

Nach dreijähriger erfolgreicher Schwerpunktsetzung, erneuter Bewerbung und Prüfung konnte das Goethe-Gymnasium den 2013 erstmals erhaltenen Titel nun verteidigen. Die Vergabe erfolgte Ende September in Leipzig. Insgesamt gibt es in Sachsen seit 2011 somit 26 MINT-freundliche Schulen. Bundesweit werden es bis Ende 2016 gut 1 300 Schulen sein.

Die Schulen werden auf Basis eines standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess. Die Partner der MINT-Initiative zeichnen in Abstimmung mit den Landesarbeitgebervereinigungen und den Bildungswerken der Wirtschaft die Schulen aus. Die Ehrung steht unter der Schirmherrschaft der sächsischen Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) sowie der Kultusministerkonferenz.

Das Goethe-Gymnasium bietet in den Klassen 8 bis 10 ein naturwissenschaftliches Profil an. In der Sekundarstufe 2 können die Schüler Physik oder Chemie als Leistungskurs wählen. Ab Klasse 11 gibt es einen Wahlgrundkurs Informatik.

