Gymnasium-Anbau rückt näher

Es ist nur eine Formalie, aber eine, die dem Heidenauer Gymnasium den Anbau wieder ein Stück näher bringt. Der Förderantrag ist gestellt, die Stadt hat die Eingangsbestätigung erhalten und geht nun davon aus, nächstes Jahr geht es los – acht Jahre nach dem ersten Beschluss.

Zwischendurch gab es etliche Änderungen. Nicht nur, dass der Anbau inzwischen kleiner geworden ist, sondern es haben sich auch geforderte Raumgrößen geändert. Die damit verbundene Umplanung kostete auch wieder Zeit. Neue Förderprogramme, andere Bedingungen, Prüfungen. Manches war auch gut, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). So muss der Anbau nun nicht mehr die ökologischen Anforderungen eines Passivhauses erfüllen. Am Ende habe sich das Warten trotzdem gelohnt, denn der Unterschied zwischen 40 und 80 Prozent Förderung macht bei 2,5 Millionen Euro Gesamtkosten schon ordentlich was aus. Auch wenn der Anbau nur noch drei Klassenzimmer mit jeweils einem Vorbereitungsraum sowie einen Mehrzweckraum haben wird.

Die Außenstelle in der Bruno-Gleißberg-Grundschule für die fünften und sechsten Gymnasiumsklassen bleibt damit weiterhin bestehen. Der neue Leiter des Gymnasiums hat sich damit schon arrangiert. (SZ/sab)

zur Startseite