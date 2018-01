Gymnasiasten schreiben an die Chefetage im Waggonbau Die Schüler können auf den Nieskyer Betrieb nicht verzichten. Er unterstützt ihre Berufswahl.

Valerie Mitschke, Jasmin Güntsch und Stella Garbe (v. l.) sorgen sich um die Zukunft des Waggonbaus in Niesky. Die Gymnasiastinnen haben einen Brief an die Geschäftsführung geschrieben. Diesen trägt auch das Lehrerkollegium des Gymnasiums mit. © André Schulze

Wir beschäftigen uns zur Zeit in dem gesellschaftlichen Profil mit dem Thema Heimat. Wir sind uns darüber im Klaren, dass Sie es zurzeit nicht einfach haben, aber Sie sollen wissen, dass wir immer hinter Ihnen stehen werden. Wir möchten, dass Sie niemals aufgeben, denn wenn Sie heute aufgeben, werden Sie nie wissen, ob Sie es morgen geschafft hätten. Kein Weg ist eine Einbahnstraße, es kann immer zurückgehen oder ein anderer Weg eingeschlagen werden. Wir wollen uns hiermit bedanken, für alles, was Sie für unsere Schule getan haben und noch tun werden, denn wir glauben fest an Sie, dass Sie es schaffen werden, diese Krise sicher zu überstehen. Wir wünschen Ihnen für diese schwere Zeit Kraft und Zuversicht. Sie sollen wissen, dass unsere Lehrer fest hinter Ihnen stehen.

Durch Ihr Engagement gaben Sie uns die Möglichkeit, einen kleinen Einblick in die Wirtschaft zu erhalten. Danke, dass wir in der 8. Klasse den Waggonbau Niesky besichtigen dürfen und Sie uns durch Ihren Betrieb führen. Sie unterstützen unsere Schule seit Jahren und jedes Jahr bekommen wir von Ihnen die Berufswahlpässe gesponsert. Diese helfen uns im Deutsch-Unterricht und bei der Berufsorientierung. Selbst bei der Wahl unserer Ausbildung und unseres Studiums stehen Sie uns mit Rat und Tat zur Seite.

Wir bedanken uns für die Zukunftsperspektiven, die Sie jungen Menschen in Niesky bieten. Somit können diese wieder zurückkehren, hier Fuß fassen und sich eine Zukunft in dieser Region aufbauen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie erfolgreich diese schwere Zeit meistern.

Die Unterzeichner sind Valerie Mitschke, Jasmin Güntsch und Stella Garbe. Sie besuchen die Klasse 9/2 am Nieskyer Schleiermacher-Gymnasium.

