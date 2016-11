Gymnasiasten planen Nepalreise Seit Jahren schicken sie Briefe in das Himalaya-Dorf Pelmang. Nun wollen sie selbst dorthin fahren.

Die Schüler gehen aufs Augustum-Annen-Gymnasium in Görlitz. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Bis jetzt haben sie ihren Brieffreund erst ein einziges Mal gesehen. Dabei standen sie sich nicht einmal gegenüber, sondern sie sahen ihn nur auf einem Video. Denn er lebt in Pelmang, einem strukturschwachen Dorf im Himalaya. Ein Treffen ist da nicht so einfach. Das wollen die Schülerinnen des Görlitzer Augustum-Annen-Gymnasiums endlich ändern. Die 14-jährigen Schülerinnen pflegen diese Brieffreundschaft bereits seit der sechsten Klasse. Doch sie haben sich vorgenommen, ihren Freund zu besuchen. Dafür sammeln sie bereits Gelder, damit der Reise in der elften Klasse nichts im Weg steht.

Allerdings sprengen diese Pläne das Budget der üblichen Schulausflüge und Studienreisen bei Weitem. Es ist mit gut 1200 bis 1500 Euro an Reisekosten zu rechnen. Dass es sich dabei um eine große Summe handelt, ist auch den Schülerinnen bewusst. „Unseren Eltern können wir nicht zumuten, dass sie das Geld für uns aufbringen“, erklärt die Schülerin Laura Richter.

Doch die Gymnasiastinnen haben ihre eigenen Pläne, um ihre Reise zu finanzieren. Sie veranstalten Kuchenbasare oder verkaufen selbstgebastelte Geschenke am Tag des offenen Denkmals. Ab jetzt bieten sie auch einen Küchenkalender an. Unterstützt werden sie von dem Verein Görlitz-Pelmang, der sich bereits seit 2012 für das Dorf starkmacht. Pelmang wurde im Frühling 2015 durch ein Erdbeben erschüttert. Zur Unterstützung hat der Verein nicht nur erfolgreich Spenden gesammelt, sondern damit im März ein Medizin Camp organisiert. Das soll 2017 wiederholt werden, wofür noch Spendengelder, Brillengestelle und Zahnbürsten gesammelt werden.

Auch die Aktion der Schülerinnen unterstützt der Verein, indem sie die Druckkosten des Kalenders übernahmen. „Das Engagement der Schüler ist toll“, sagt Katrin Götz, Vorsitzende des Vereins und Lehrerin am Gymnasium. Am Montag erhielten die Schülerinnen die Kalender, die sie selbst und mit dem Verein verkaufen. Der Erlös wird in die Reisespardose gesteckt.

Die Mädchen verkaufen am 26. November auf dem Adventsmarkt im Hildegard-Burjan-Heim und auf dem Weihnachtsmarkt des Augustum-Annen Gymnasiums am 16. Dezember. Der Küchenkalender kostet 7,50 Euro.

zur Startseite