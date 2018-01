Gymnasiasten lernen E-Mobilität kennen Im Unterricht der Löbauer Schüler zeigt die sächsische Energieagentur am Donnerstag die Bedeutung von Elektroautos für die Zukunft auf.

Löbau. Einen speziellen Unterrichtstag erleben an diesem Donnerstag 16 Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Löbau. Thema wird dabei die Elektromobilität sein, die in Theorie und Praxis näher vorgestellt wird – auch anhand von Experimenten. Verantwortlich dafür ist die Sächsische Energieagentur – Saena GmbH, die bereits seit längerer Zeit energetische Unterrichtsmodule, immer an den Wissensstand der Schüler angepasst, anbietet. „Die Schulung handwerklicher und technischer Fertigkeiten sowie die direkte Umsetzung und praktische Erprobung des Gelernten stehen bei unseren Unterrichtsmodulen im Vordergrund“, erläutert Christian Micksch, Geschäftsführer der Saena. Im laufenden Jahr werden so bis zu 100 Projekttage in ganz Sachsen durchgeführt, wie das Unternehmen mitteilt.

Den Löbauer Gymnasiasten soll heute gezeigt werden, was Elektromobilität überhaupt bedeutet und warum diese wichtig ist. Dazu wird innerhalb des Projektunterrichts von zwei bis vier Unterrichtsstunden gezeigt, wie Elektroautos funktionieren und gebaut werden, wie die Infrastruktur für eine flächendeckende Nutzung ausgebaut wird und wie eine Autobatterie mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden kann. Als praktische Aufgaben sollen die Schüler ein eigenes, solarbetriebenes Modell bauen. „Ziel ist es, junge Menschen für ein energieeffizientes Handeln im Alltag zu sensibilisieren und Interesse an den Themen Energie und Klima zu wecken“, so Christian Micksch. (SZ)

