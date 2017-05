Gymnasiasten leisten Erste Hilfe Am Evangelischen Gymnasium Tharandt gibt es jetzt einen Schulsanitätsdienst.

© dpa

Das Evangelische Gymnasium in Tharandt ist ab sofort mit einem Schulsanitätsdienst ausgestattet. Der Kreisverband Freital des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übergibt an diesem Mittwoch der freien Schule zwei Sanitätsdienstrucksäcke. Diese sollen den aktiven Sanitätsdienst an der freien Einrichtung unterstützen und im Notfall eine Erstversorgung von verletzten Personen sicherstellen, erklärt Annett Kocourek vom DRK in Freital.

Damit die neue Ausrüstung auch entsprechend angewendet werden kann, sind die Gymnasiasten des neuen Schulsanitätsdienstes bereits von Mitarbeitern des DRK ausgebildet worden. Der aktive Schulsanitätsdienst leistet damit ab sofort im Evangelischen Gymnasium Tharandt Erste Hilfe, dokumentiert diese Hilfeleistung und ist zudem dafür zuständig, dass die Verbandsmaterialien regelmäßig überprüft und nach Bedarf ergänzt werden. Außerdem sind die ausgebildeten Schüler dabei, Veranstaltungen der Schule wie Sportfeste oder Wandertage abzusichern. Damit sorge der Schulsanitätsdienst insgesamt für mehr Sicherheit in der Schule, sagt Annett Kocourek. (SZ/ves)

