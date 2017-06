Gymnasiasten holen eine babylonische Sage ins Heute Sechsklässler proben ein Musical und wollen es bald aufführen. Unterstützt wird das Nieskyer Gymnasium durch ein Projekt und einem Tanzpädagogen.

Schüler der 6. Klasse werten in der Aula mit Theaterpädagoge Ben Graul aus Dresden ihre aufgezeichnete Tanzprobe am Laptop aus. Foto: SZ/Steffen Gerhardt

Rot und schwarz sind die Farben der elf Mädchen und Jungen, in denen sie ihr Musical proben. Zwischendurch werden schwarze oder weiße Masken aufgesetzt. Dazu erklingt Musik, die man so nicht aus dem Radio kennt. Zwischen den Kindern quirlt Ben Graul herum und gibt Anweisungen und Empfehlungen, wie die eine oder andere Position zu verbessern ist und wie die Kinder ausdrucksstärker tanzen.

Das alles hat seinen Grund, schließlich verarbeiten die Sechsklässler des Schleiermacher-Gymnasiums zusammen mit Pädagogin Kerstin Schönbrodt und Ben Graul die Sage von Gilgamesch. Das sind einst auf Tontafeln geschriebene literarischer Werke, die vor allem aus dem babylonischen Raum stammen. Gilgamesch war der Überlieferung zufolge zu zwei Dritteln Gott und zu einem Drittel Mensch. Zudem war er König von Uruk, ein sehr starker und grober Herrscher, den es zu bändigen galt.

Seit Schuljahresbeginn wird an dem Stück mit dem Titel „Das Phantom von Uruk“ gearbeitet. Möglich macht das ein Projekt mit den vier Buchstaben KOST. Die stehen für „Kooperation Schule und Theater in Sachsen“. Das ist eine Initiative zur kulturellen Bildung an sächsischen Schulen, wobei die Landesbühnen Sachsen und das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die Träger sind. Im Mittelpunkt steht die Stärkung und qualitative Weiterentwicklung des Schultheaters. Das Nieskyer Gymnasium hat damit seine feste Tradition. Erinnert sei an das jährliche Weihnachtsmärchen der Elfer oder an andere Theateraufführungen der Gymnasiasten wie im März mit „Der große Gatsby“.

Kerstin Schönbrodt, Lehrerin für Deutsch und Geschichte, freut sich, dass die Schule in das Projekt gekommen ist. „Wir hatten uns schon einmal beworben, aber erfolglos.“ Nun hat es geklappt und das Gymnasium kann zwei Jahre Schüler ans Theater heranführen. Als „Forschendes Theater“ will man dabei neue Wege gehen, die über das Einstudieren und Aufführen eines Stückes hinaus gehen. Jetzt sind es die interessierten Sechsklässler, die sich ihrem Musical widmen. Im nächsten Schuljahr können sich erneut Mädchen und Jungen der 6. Klassen für das Projekt bewerben. Kerstin Schönbrodts Wunsch ist es, dass so ein Theaterprojekt nichts Einmaliges bleibt: „Es würde sich lohnen, die Schüler bis zum Abitur damit zu begleiten.“

Aufführung „Das Phantom von Uruk“ am 13. Juni, 19 Uhr, in der Aula im Alten Pädagogium in Niesky.

zur Startseite