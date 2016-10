Gymnasiasten gewinnen 1 500 Euro Schüler haben sich Gedanken gemacht, wie Generationen zusammenleben können. Die drei besten Ideen kommen alle aus derselben Schule.

Gymnasium Augustum © Nikolai Schmidt

Jung und Alt unter einem Dach – nicht unbedingt miteinander verwandt. Wie sie sich das vorstellen, haben Görlitzer Schüler detailliert ausgearbeitet. Für ein solches Mehrgenerationenwohnen in der Reichertstraße haben sie sich einen genauen Aufbau und die Organisation überlegt. Dazu analysierten sie auch die Umgebung, etwa welche Ärzte in der Nähe sind, wie die Verkehrsanbindungen sind, welche Einkaufsmöglichkeiten es gibt. Zudem gehört ein selbst entworfener Grundriss für barrierefreie Wohnungen zu ihrer Arbeit.

Damit nahmen sie am Projekt „BlickPunkte! – Impulse für eine Jugendbildung durch Generationendialog in schrumpfenden ländlichen Räumen in Ostsachsen“ teil. Das Internationale Begegnungszentrum (IBZ) in Ostritz hatte dieses in den vergangenen Monaten durchgeführt, eine Jury um Ex-Landrat Günter Vallentin zeichnete jetzt aus neun Einreichungen die drei erfolgreichsten aus. Alle drei Schülergruppen kommen aus dem Augustum-Annen-Gymnasium: die Mehrgenerationen-Idee für die Reichertstraße, ein weiteres Mehrgenerationen-Projekt sowie ein Beratungsportal für die ältere Generation. Die drei Gruppen erhalten je 500 Euro Preisgeld, das sie wohl für die Abiturfeier verwenden wollen. (SZ)

