Gymnasiasten essen bald vom Buffet Die Freitaler Schüler können ihr Essen nach den Winterferien selbst zusammenstellen. Das hat aber seinen Preis.

Nicht mehr Einheitsbrei – bald gibt’s freie Essenszusammenstellung. © dpa

Freital. Am Weißeritzgymnasium wird es Veränderungen bei der Mittagsversorgung geben. Mit dem Umzug des Speisesaals vom Hauptgebäude Krönertstraße in den Interimsbau an der Pestalozzistraße wird Essensanbieter Sodexo auch mit einer Buffetversorgung starten. Diese war bereits für Anfang August 2018 avisiert, scheiterte damals aber an den baulichen Umständen auf der Krönertstraße.

Ab Beginn des zweitens Halbjahrs nach den Winterferien startet Sodexo nun mit der Buffetversorgung. Das teilte die Schulleitung mit. Dabei können sich die Schüler an einem Buffet ihr Essen selbst zusammenstellen. Im Gebäude Johannisstraße des Weißeritzgymnasiums wurde die Buffetversorgung schon mit Schuljahresbeginn eingeführt. „Die Erfahrungen sind gut, Schüler und Lehrer loben die Qualität“, berichtet Schulleiterin Jeanette Ittermann. Sie freue sich, dass nun bald auch die Schüler der Klassen acht bis zwölf von dem Angebot profitieren können.

Das Essen vom Buffet ist allerdings etwas teurer als das bisherige Menü-Angebot. Derzeit kostet ein Essen noch 2,95 Euro, eine Portion vom Buffet liegt dann bei 3,99 Euro. (SZ/hey)

