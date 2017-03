Gymnasiast in Psychiatrie

Gymnasium Seifhennersdorf © Matthias Weber

Der 18-Jährige, der Anfang Februar am Oberlandgymnasium einen Amoklauf angedroht hat, befindet sich SZ-Recherchen zufolge in psychiatrischer Betreuung. Der Schüler hatte zwei 17-jährigen Mitschülerinnen gedroht, sie umzubringen. Bei der Waffe, die die Polizei kurz nach der Drohung in der Wohnung des Gymnasiasten gefunden hat, soll es sich um eine Machete handeln, erfuhr die SZ. Die Staatsanwaltschaft hatte sich trotz der Nachfrage nicht zur Art der Waffe geäußert.

Die Ermittlungen in dem Fall gehen weiter. Darüber informiert der Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz, Till Neumann. Er kann keine Auskunft dazu geben, wie lange noch ermittelt wird. Zum Aufenthaltsort des jungen Mannes äußert sich der Staatsanwalt ebenfalls nicht. (SZ/gla)

zur Startseite