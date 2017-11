Gymnasiast braucht jede Stimme Mit seinem automatisierten Gewächshaus ist Florian Winkler nun auch auf Erfolgskurs für den Galileo-Wissenspreis.

Florian Winkler hat eine Regelschaltung mit mehreren Sensoren für Pflanzen entwickelt © Klaus-Dieter Brühl

Großenhain. 2017 ist sein Jahr: Nachdem der Schüler des Werner-von-Siemens Gymnasiums im Oktober beim Mikro-System-Technik-Kongress in München den Sonderpreis des Bundesforschungsministeriums gewonnen hat, hat seine Erfindung auch weitere gute Chancen auf Preise. Mit seinem selbst entwickelten und in mühevoller Heimarbeit gebauten, vollautomatischen Gewächshaus hatte sich Florian Winkler noch kurz vor Einsendeschluss für den GreenTec Awards 2018 beworben.

Seit neun Jahren haben sich diese – in Berlin vergeben –zu einem der wichtigsten Umweltpreise weltweit entwickelt. Sie richten sich an alle Initiativen, Privatpersonen, Start-ups, mittelständische oder große Unternehmen, die sich für einen Green Lifestyle engagieren. Eine Bewerbung mit guten Erfolgsaussichten. „Ich habe in den vergangenen Tagen erfahren, dass ich in der Kategorie Galileo-Wissenspreis“ zu den besten Zehn gehöre“, freut sich der 18-Jährige. Am 8. Januar 2018 würden dann für jede Kategorie die TOP 3 aus dem Online-Voting bekanntgegeben. Deshalb unbedingt für Florian abstimmen. (SZ/ck)

