GWG baut Am Hange Zum ersten Mal seit Jahrzehnten plant die Genossenschaft einen Neubau. Es gibt zu wenig hochwertigen Wohnraum.

An der Straße am Hange hatte die GWG ein Haus abreißen lassen. Hier wird neu gebaut. © André Braun

Große, moderne Wohnungen sind bei der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG) Mangelware. Ein paar kleinere Zweiraumwohnungen sind frei – damit erschöpft sich das Angebot. Um den Mangel abzuhelfen, baut die GWG zum ersten Mal seit Jahrzehnten neu. Dafür war schon im vergangenen Jahr das Haus Am Hange 7 abgerissen worden. Ab 1. März soll dort ein neues Haus entstehen. Die sechs modernen Wohnungen haben jeweils 90 Quadratmeter Fläche.

In den vergangenen Jahren hatte die Wohnungsgenossenschaft viel Geld in ihre vorhandenen Wohnungen gesteckt. „Aber es wird immer schwieriger, diese alten Häuser zu sanieren. Wir müssen auch mal moderne Wohnungen anbieten, um junge Leute anzulocken“, sagte Vorstand Gisela Menzel. Auch die Nebenkosten sind ein Aspekt. Neue Wohnungen entsprechen beim Energieverbrauch neuen Standards. „In 30 Jahren müssen die Betriebskosten immer noch niedrig sein“, so Vorstand Andreas Paul.

Der Bestand an vorhandenen Wohnungen ist bei der GWG auf einem guten Niveau, der Leerstand liegt bei reichlich einem Prozent. Jetzt wird Geld in neue Wohnungen gesteckt – und zwar eigenes. Für die Investition von rund 1,1 Millionen Euro wird die Genossenschaft keinen Kredit aufnehmen.

Eines merkt man bei der GWG deutlich – immer mehr Leute zieht es nach Döbeln. Manche sind darunter, die sich nach der Wende ein Haus auf dem Lande gebaut haben und im Alter zurückkommen. „Die wollen dann aber keine kleine Wohnung mieten“, sagte Gisela Menzel.

In einigen Fällen kann die Genossenschaft noch Reserven mobilisieren. Im Haus Franz-Mehring-Straße 9, wo auch die Verwaltung sitzt, hatte die GWG bisher Zimmer in Wohngemeinschaften angeboten. Weil die Nachfrage nachließ, wurden diese als Vierraumwohnungen vermietet. „Die hat man uns aus der Hand gerissen“, sagte Gisela Menzel. Die Verwaltung will deshalb in diesem Jahr ihre Etage räumen und in unvermietete Gewerberäume im Erdgeschoss umziehen. Dadurch werden wieder zwei Vierraumwohnungen mit je 100 Quadratmeter frei.

Das abgerissene Haus Am Hange 7 war eines der Objekte, die die GWG komplett stillgelegt hatte. An der Straße gibt es noch ein ganz ähnliches Objekt. Auch an der Ecke Geyersberg-/Pestalozzistraße stehen zwei Häuser leer. Dort sträubt sich der Denkmalschutz gegen einen Abriss. „Es ist uns noch nicht gelungen, daraus etwas Vernünftiges zu machen“, sagte Paul.

