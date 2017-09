Gutshaus wird versteigert Für ein markantes Haus am Markt wird ein neuer Eigentümer gesucht. Für das Ortsbild eine Chance.

Das Gutshaus in Steinigtwolmsdorf wird versteigert. © Steffen Unger

Zur Herbstauktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG an diesem Freitag in Dresden wird auch eine Immobilie in Steinigtwolmsdorf aufgerufen. Das Gutshaus eines ehemaligen Rittergutes am Markt der Oberlandgemeinde soll versteigert werden. Das Einstiegsgebot liegt bei 20 000 Euro, teilt die Auktionsgesellschaft mit.

Das um 1880 errichtete Gebäude steht unter Denkmalschutz. Optisch prägend ist die Giebelgaupe in der Mitte des zweigeschossigen Hauses. Im linken Flügel befinden sich laut Auktionskatalog vier „sehr einfache und nicht in sich abgeschlossene“ Wohnungen, die „überwiegend“ vermietet sind. Im rechten Flügel sind Garagen und Werkstatträume untergebracht. Die Etage darüber kann fürs Wohnen ausgebaut werden. Zur Immobilie gehört ein über 9 000 Quadratmeter großes Grundstück. Das sind vor allem Wiesen. Ein Teil davon wird als Weide für Haustiere genutzt.

Das Gebäude prägt das Ortsbild

Für Steinigtwolmsdorf wäre es ein Glücksfall, wenn sich ein neuer Eigentümer finden sollte, der das Haus saniert. Denn das Gebäude ist ortsbildprägend. Es befindet sich in der Mitte des Dorfes, nur wenige Schritte von Kirche, Gemeindeamt, Feuerwehrhaus und der seit einigen Jahren geschlossenen Gaststätte „Erbgericht“ entfernt. Der in Jahren angestaute Sanierungsbedarf ist offensichtlich. Andererseits würde eine Modernisierung des Hauses das Dorfbild deutlich aufwerten. Vor der Versteigerung waren auch die Gemeinderäte angehalten, darüber nachzudenken, ob die Gemeinde gegebenenfalls mitbieten sollte. „Der Gemeinderat sprach sich dagegen aus“, sagte Bürgermeister Guntram Steglich (parteilos). Die Gemeinde selbst braucht das Haus als Nutzer nicht. Und sie hätte auch nicht die Finanzkraft, das Gebäude zu sanieren.

Das frühere Gutshaus ist nicht das einzige Sorgenkind am Markt ist. Noch ortsbildprägender ist das leerstehende Erbgericht an der Bundesstraße 98. Es gilt offiziell als „herrenlos“, weil sich kein Eigentümer ausfindig machen lässt. Die Gemeinde sorgt, so weit notwendig, für die Sicherheit rund ums Gebäude, damit Passanten nicht zu Schaden kommen.

Zur Herbstauktion werden insgesamt 116 Immobilien, vorwiegend in den neuen Bundesländern, angeboten. Zum Verkauf stehen vor allem Wohn- und Geschäftshäuser, Eigentumswohnungen und Gewerbeobjekte. Aus dem Landkreis Bautzen werden drei Immobilien angeboten: außer dem früheren Gutshaus sind das zwei Gewerbeobjekte in Hoyerswerda. Ein Exot unter allen Angeboten ist eine Finca auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa. Das Einstiegsgebot liegt bei 95 000 Euro. (SZ/ir)

