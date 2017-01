Gutes Weihnachtsgeschäft dank Wohlfühl-Käufen Für ein schönes Zuhause geben die Dresdner viel Geld aus. Die Einkaufscenter verbuchten mehr Kundschaft.

Freut sich über mehr Kunden, die ihre Geschenke im Elbepark kauften: Centermanager Gordon Knabe. © Sven Ellger

In den eigenen vier Wänden fühlen sich viele am wohlsten. Hierher ziehen sie sich zurück und suchen Entspannung. „Dafür sind ihnen Möbel, Dekoartikel und Küchenutensilien besonders wichtig“, weiß Gordon Knabe, der Centermanager des Elbeparks. Und genau danach haben die meisten Kunden im Weihnachtsgeschäft auch gesucht. Knabe kann deshalb 1,1 Prozent mehr Besucher im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. „Aber das klassische Weihnachtsgeschäft, wie noch vor zehn Jahren, gibt es heute nicht mehr“, sagt er. „Die Kunden kaufen eher und wissen dabei genau, was sie wollen.“ Neben den beschriebenen Wohlfühlartikeln lagen 2016 vor allem Fitnessuhren und -armbänder im Trend.

Das bestätigt auch Nadine Strauss, die Centermanagerin der Altmarktgalerie. Diese seien neben hochwertiger Elektronik wie Fernseher oder Handys am gefragtesten gewesen. Mehr als 125 000 Besucher kamen am besten Tag des Weihnachtsgeschäftes in ihr Center. Darunter auch viele Tschechen. Für sie schaltet die Altmarktgalerie regelmäßig Werbung in dortigen Sendern. Die Öffnung der Autobahn nach Prag habe den Besucheransturm aus dem Nachbarland noch einmal deutlich verstärkt, was besonders an den Autokennzeichen ablesbar gewesen sei.

Diese Erfahrung hat neben dem Elbepark-Centermanager auch Christine Meyer von Froreich gemacht. Die Geschäftsführerin des Dresdner Karstadt-Hauses hat registriert, dass die Gäste aus Tschechien vor allem zu hochpreisigen Markenartikeln greifen. „Wenn denen Kleidung oder Accessoires gefallen, spielt der Preis oft nur eine untergeordnete Rolle“, sagt sie. Vor allem teure Handtaschen wurden gut verkauft. Die deutsche Kundschaft hingegen verlangte vor allem nach Lego-Spielwaren und erzgebirgischer Volkskunst. Dank sinkender Temperaturen waren in der vergangenen Woche auch Schals, Mützen und Handschuhe gefragt. „Weil die Adventszeit recht lang war, empfanden wir das Weihnachtsgeschäft 2016 wesentlich entspannter als das im Vorjahr“, sagt Meyer von Froreich, die Karstadt seit Oktober 2016 leitet.

„Keineswegs euphorisch, aber zufriedenstellend“, so fasst David Tobias das Weihnachtsgeschäft für den sächsischen Handelsverband zusammen. Die Umsätze der meisten Händler liegen leicht über Vorjahresniveau, sagt der Verband-Geschäftsführer. Die Gewinner seien Spielwaren- und Buchläden, aber auch Investitionen in Möbel und Küchen seien hoch gewesen. „Das liegt zum einen an der gestiegenen Kaufkraft, zum anderen an den nach wie vor niedrigen Zinsen“, so Tobias. Und bestätigt damit die Einschätzung von Knabe aus dem Elbepark, dass Investitionen in die eigenen vier Wände im Trend liegen.

Doch auch jahrzehntelange Favoriten kamen Weihnachten 2016 nicht aus der Mode. Teure Düfte und Cremes, aber auch Schmuck. „Die Damen kaufen nach wie vor gern das SOS-Modell für den Herrn, Socken-Oberhemd-Schlips“, sagt der Centermanager. Dagegen traut sich der moderne Mann noch immer nicht, seiner Liebsten Garderobe zu schenken. Wenn er nicht zum Parfüm greift, dann zu Unterwäsche. Oder gleich zum Gutschein.

Auch die Centrum Galerie zeigt sich mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden, wenngleich es wie bei vielen anderen Centern keine Zahlen gibt. „Bei den Umsätzen zeigt sich eine leicht positive Tendenz, aber die Entwicklung ist hier innerhalb bestimmter Branchen sehr heterogen“, sagt Centermanager Dirk Fittkau.

zur Startseite