Gutes Wasser trotz Tagebau In Schleife informieren Experten über laufende Messungen während der letzten zwei Jahre.

Die angeschwollene Struga in der Ortsmitte von Schleife. © Archivfoto/Rolf Ullmann

Schleife. Wie steht es eigentlich ums Wasser im Tagebaugebiet rund um Schleife? Und wo steht es? Das wird seit Jahren von Geologen und Hydrologen im Auftrag des Energiekonzerns überprüft, der die Lausitzer Braunkohle ausgräbt und verwertet. „Wassermonitoring“ heißt diese wissenschaftliche Überwachung, deren Ergebnisse von Zeit zu Zeit öffentlich vorgestellt wurden.

Gut steht es um das Wasser in der Struga und in etlichen kleinen Teichen am Rande des Tagebaus. Das war die wichtigste Botschaft der GUB. Ingenieur AG am Donnerstagabend im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife. Und wo es nicht so gut ist, da sind meist ganz natürliche Faktoren der Grund – so die Botschaft der Ingenieure Tony Tronnier und Christian Konrad.

Zwar sei der Grundwasserspiegel an einzelnen Stellen in Schleife zwischen 2014 und 2016 um zwei Meter gesunken. Doch seien stärkere Schwankungen seit Jahrzehnten immer mal wieder zu beobachten, unabhängig vom Tagebau. Der wichtigste natürliche Faktor für die Bildung von Grundwasser ist der Regen. Davon gab es in den Jahren 2013 und 2014 sehr wenig, erläuterten die Experten. Vor allem der Herbst 2013 sei viel trockener gewesen als üblich. Und danach? 2015 holte auf, und im Jahresverlauf lag auch das Jahr 2016 gut im langjährigen Mittel – doch das lag vor allem an einem Tag Mitte Juli, als ein Wolkenbruch so viel Wasser brachte, wie sonst über Wochen verteilt. So gesehen, könnte der nasskalte Frühling 2017 der Schleifer Region ganz gut tun.

Wie viel von dem Regenwasser dann bis ins Grundwasser sickert, hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab. Stellenweise schiebt sich eine Tonschicht wie ein Riegel zwischen Oberfläche und den tieferen Schichten – so hat man in geringer Tiefe viel frisches Wasser, weiter unten hingegen zu wenig. Da gibt es in der Region große Unterschiede. Mit der Wasserqualität sind die Experten zufrieden. Nur an einem einzigem Tag sei innerhalb von zwei Jahren ein Grenzwert für Stoffe überschritten worden, die normalerweise aus dem Wasser herausgefiltert werden. Für Eisen und Sulfat seien alle Grenzwerte eingehalten worden. Dass der Halbendorfer See dabei die schlechtesten Werte liefert, habe mit dem Tagebau nichts zu tun, betonten die Ingenieure. „Diese Stoffe kommen über den Zufluss aus dem Muskauer Faltenbogen.“ Dass die zweijährige Überwachung von Wasserqualität und -menge fast durchweg gute Ergebnisse brachte, ist nach Einschätzung der Ingenieure auch das Ergebnis zweier Schutzmaßnahmen, die in dieser Zeit aktiviert wurden: eine Grundwasseraufbereitungsanlage und Anlage zur Einleitung von sehr gutem Frischwasser. „Dass diese Anlagen positiv wirken, haben wir daran gemerkt, dass die Biotope auch in trockenen Jahreszeiten lebendig waren.“

