Gutes Storchenjahr für Mittelsachsen Zehn Jungtiere sind in diesem Sommer beringt worden. Auch die Polditzer. Bald machen sie sich auf ins Winterquartier.

Zwei Jungtiere hat ein Storchenpaar in diesem Sommer in Polditz aufgezogen. Insgesamt zehn Jungstörche sind in diesem Jahr in Mittelsachsen beringt worden – so viele wie selten zuvor. © Dietmar Thomas

Einige Polditzer sind in den vergangenen Monaten regelmäßig zum Storchenhorst in ihrem Ort spaziert. Doch die Jungvögel sind dort immer seltener anzutreffen. Naturschützer Siegfried Reimer geht davon aus, dass sich die beiden demnächst – wenn sie Anschluss gefunden haben – verabschieden. „Die Jungvögel sammeln sich, die Altvögel fliegen für gewöhnlich hinterher“, sagt er.

Reimer und die Nachbarn freuen sich, dass beide Polditzer Jungstörche überlebt haben. „Offenbar haben die Eltern dann doch genug Futter in den Muldeauen gefunden“, so der Döbelner Naturkenner. Zwischen zweieinhalb und drei Kilogramm Nahrung pro Tag und Tier seien erforderlich, um den Nachwuchs durchzubringen. Bei Nahrungsmangel trennen sich die Altvögel schon mal von einem Jungtier, immer dem schwächsten. Auch in Polditz lag schon einmal ein Storch unterm Nest auf dem Boden. Siegfried Reimer hat ihn gefunden.

In diesem Sommer ist das nicht passiert. „Es war ein gutes Storchenjahr für Mittelsachsen“, findet Kai Schaarschmidt. Der Mann aus dem Raum Hainichen ist ehrenamtlich unterwegs und beringt in Mittelsachsen die Jungstörche. „Von sechs Paaren haben fünf gebrütet und jeweils zwei Jungtiere aufgezogen“, erzählt Schaar-schmidt. Das sei für Mittelsachsen ein Rekord, so das Urteil des ehrenamtlichen Naturschutzhelfers.

Auch er ist immer wieder auf Hilfe angewiesen. In Polditz zum Beispiel beförderte ihn Leisnigs Feuerwehrchef Bernd Starke mit der Drehleiter zum Storchenhorst hinauf. Schon 2014 rückte Starke zu dieser nicht alltäglichen technischen Hilfeleistung aus. Im vergangenen Sommer war der Horst in Polditz leer geblieben. Danach sah es anfangs auch in diesem Jahr wieder aus. „Die Störche sind sehr spät gekommen, haben dementsprechend spät gebrütet“, sagt Siegfried Reimer.

Er geht deshalb davon aus, dass die Polditzer sogenannte Ostzieher sind. Also Zugvögel, die noch über Israel bis nach Südafrika fliegen. Westzieher machen sich nicht mehr auf diesen langen Weg. Sie verbringen die kalte Jahreszeit in Spanien, wo es genug Futter gibt. Entsprechend früh sind sie in Deutschland zurück.

Stimmt die Theorie Reimers, dann sind die Polditzer Jungstörche bald in Richtung Afrika unterwegs. „Sie haben eine Art innere Karte. Die bekommen sie von den Eltern vererbt. Haben sie in Afrika überwintert, tun es die Jungtiere im ersten Winter auch“, erklärt der Döbelner.

