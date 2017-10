Gutes Klima in der Börse Die neue Klimaanlage macht das Kulturhaus zu einem der bestausgerüsteten der Region. Das freut nicht nur die Besucher.

Schön versteckt. Acht der neuen Klimageräte im Ballsaal der Börse Coswig sind in den Akustikwänden untergebracht. Thomas Kretschmer, als Geschäftsführer der Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH auch für die Börse zuständig, zeigt eines der Lüftungsgitter. © Arvid Müller

Auf die neueste Errungenschaft der Börse ist Thomas Kretschmer sichtlich stolz. Der Geschäftsführer der Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH – dazu zählen Börse, Stadtbibliothek und Museum, Villa Teresa und Casa Bohemica – zeigt die Klimageräte im Gesellschafts- und im Ballsaal.

Versorgt werden sie durch drei Kühlaggregate hinterm Haus mit drei unabhängig voneinander arbeitenden Kreisläufen. Einer für die beiden Klimageräte im Gesellschaftssaal, ein zweiter für die Lüftungsanlage unter der Bühne des Ballsaals. Der dritte für acht weitere Geräte im selben Saal. Die fast unsichtbar sind, gut versteckt in den Akustikwänden. Die Klimaanlage werden wir nicht nur im Sommer nutzen, sagt Thomas Kretschmer. Denn sobald viele Leute im Saal sind, wird es warm. Im Sommer besonders. Die neue Technik soll aber auch bei Minusgraden vor den Fenstern drinnen für Wohlfühlatmosphäre sorgen. Mit anderen Worten: Besucher dürften die Neuerung kaum bemerken. Außer denen, die den Vergleich zu früher haben.

Vorige Woche ging die Anlage offiziell in Betrieb. Das Börsenteam fühlt sich damit nicht nur fürs Oktoberfest am Sonnabend gut gerüstet. Rund 150 000 Euro wurden in die Klimaanlage investiert, neben Fördermitteln zahlt die Stadt dazu. Das verschafft Coswig einen unbestreitbaren Vorteil. Kaum ein Kulturhaus in der Region besitzt eine solche integrierte Klimaanlage, sagt der Börse-Chef. Ein großer Pluspunkt auch bei der Vermietung. Die wird jetzt aktiv in Angriff genommen, bisher fehlten finanzielle und personelle Kapazitäten.

Schließlich hat die Börse neben der Klimaanlage noch so einiges zu bieten. Den Ballsaal mit bis zu 500 Sitzplätzen, bei Konzertbestuhlung sogar 650. Eine eigene Gastronomie und eine ordentliche Verkehrsanbindung. So manchen hat das Kulturhaus auf der Hauptstraße schon angelockt. Als gute Adresse für Tanzstundenbälle, Familienfeiern, Messen und Ausstellungen.

Das hat sich rumgesprochen, sagt Thomas Kretschmer. Nun will man sich nicht mehr nur auf Mundpropaganda verlassen. Seit Oktober unterstützt eine Studentin für Veranstaltungsmanagement das Team. Besonders auf dem Gebiet der Vermarktung.

Was auch im Interesse der Stadt liegt, sagt Thomas Kretschmer. Zwar gibt es einen städtischen Zuschuss – 825 000 Euro bis 2020 – für die Kultur. Doch steigende Inflation und andere Kosten stehen dagegen. So kommt externes Geld durch Vermietung gerade recht. Die Einnahmen beschränken sich nicht nur auf die Säle. In der Börse gibt es nämlich sechs Hotelzimmer in der obersten Etage. Kurz nach der Wende als Büros genutzt, wurden sie später für Künstlerübernachtung umgebaut. Heute schlafen auch andere Gäste dort.

Nicht die einzigen Übernachtungsmöglichkeiten. Seit Mai hat die Kulturbetriebsgesellschaft den nur wenige Schritte entfernten Alt-Coswiger Hof gepachtet, eine Pension mit acht Zimmern und 16 Betten. Vorerst für zwei Jahre. Mit den ersten fünf Monaten sind wir sehr zufrieden, die Prognose ist übertroffen, sagt Thomas Kretschmer. Demnächst, ab November, soll im Restaurant auch Halbpension angeboten werden. Neben den insgesamt 14 Zimmern gibt es noch zwei Ferienwohnungen in der Casa Bohemica. Eine kleine Gesellschaft, einen kleinen Bus, können wir damit abfedern, sagt der Geschäftsführer.

Gastronomie im und außer Haus, Hotel und Vermietung des Saals sowie der Villa Teresa nennt er die drei externen Stützen, mit deren Hilfe sich manches finanzielle Loch stopfen lasse. Künftig soll auch die Villa Teresa noch besser vermarktet werden. Was Thomas Kretschmer zufolge angesichts des reizvollen Ambientes ebenso Erfolg versprechen soll wie das Vermieten des Börsen-Saals, bei dem der Wohlfühleffekt durch die Klimaanlage eine wichtige Rolle spielt. Unterdessen wird schon darüber nachgedacht, wie sich das Problem der vor allem bei größeren Veranstaltungen fehlenden Parkplätze lösen lässt.

zur Startseite