Gutes am Weidegut

Mit selbstgemachter Marmelade aus Spillingen, Hollunder und Aronia, Kräutersalben und Pfefferminzlikör aus eigenem Ansatz warben Helga Irmler, Bärbel Klemm und Rosmarie Lehmann (v. r.) an ihrem Kräuterstand zum Herbstfest am Weidegut Colmnitz. Unterstützung bekamen sie vom Tharandter Waldgeist, verkörpert vom Gästeführer Steffen Günther. Bei herrlichem Herbstwetter pilgerten am Wochenende wieder Hunderte Besucher zum Weidegut. Neben dem traditionellen Naturmarkt gab es eine Pilzausstellung mit fachkundiger Beratung, Kutschfahrten und einem bunten Bühnenprogramm, unter anderem mit De Hutzenbossen und Spindlers Puppenshow.

