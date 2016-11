Guter Stoff in Weißwasser Handel im Wandel. Oder wie aus dem Weißwasseraner Textilhaus Ritter TR-Fashion wurde.

Selbst wenn Qualität bei TR-Fashion keine Frage ist, will das gute Stück vor dem Kauf genau geprüft sein: Rico und Sybille Ritter im Gespräch mit einem Kunden. © Joachim Rehle

Rico Ritter hat mehr Stamm- als Laufkundschaft. In sein Geschäft für Herren- und Damenoberbekleidung in der Muskauer Straße in Weißwasser, das er gemeinsam mit seiner Frau Sybille führt, kommen die Kunden, weil sie wissen, dass sie gut beraten werden. Sagt er. Und das sagt auch sie. Ein Online-Shop würde daran nichts ändern und macht für Ritters deshalb keinen Sinn. „Abgesehen davon haben wir weder die Technik, noch könnten wir den Warenumsatz und die Warenverfügbarkeit bewältigen, die für eine solche Plattform nötig wären“, so Rico Ritter. Kollegen, die Geschäfte vergleichbarer Größe in anderen Städten betrieben haben, sind mit dem Versuch gescheitert, meint er.

Dennoch verzichtet er keineswegs auf das Internet als Möglichkeit der Präsentation. Unter der Internetadresse „tr-fashion.de“ führt er eine eigene Homepage für sein Geschäft. Aktuell sind darüber nicht viele Informationen abrufbar. Die Seite wird gerade umgebaut. Sobald sie wieder in vollem Umfang verfügbar ist, finden die Kunden auch die neuen Öffnungszeiten auf der Seite. „Wir haben mit der Zeitumstellung auch unsere Öffnungszeiten verändert“, erklärt der Geschäftsinhaber. Ab sofort können Kunden bei TR-Fashion täglich außer montags eine Stunde länger einkaufen. Am ersten Tag der Woche bleibt das Geschäft dafür geschlossen.

Über die eigene Homepage hinaus postet Ritter regelmäßig Informationen via Facebook. Bisher geschah das in loser Folge. Aber auch das wird sich ändern. Künftig sollen die Kunden mindestens einmal wöchentlich das Neueste aus der TR-Fashion-Modewelt erfahren. Das dritte „internette“ Standbein besteht aus einer Beteiligung beim Internetportal NR. 1, einer Plattform, die die neuesten Angebote regionaler Händler zusammenfasst. Seit zwei Jahren gibt es dazu auch eine App, die es möglich macht, die Angebote 1:1 übers Smartphone abzurufen.

Wie bei vielen Einzelhandelsgeschäften, die auf eine lange Tradition zurückblicken, liegen die Anfänge von TR-Fashion weit vor dem digitalen Zeitalter. Schon der Großvater verkaufte Kleidung, damals unter seinem Namen „Willy Knappe“. 1993 nahmen Ritters eine Neueröffnung vor und firmierten seither unter dem Namen Textilhaus Ritter. Aus dieser Zeit stammt das Logo mit den Initialen T und R. Das Textilhaus ist inzwischen Geschichte, aber die beiden Buchstaben sind geblieben. Vor einem Jahr erfanden sich Ritters neu, schlossen den Jeans-Shop, bereinigten die Angebotspalette und verkleinerten die Ladenfläche von 400 auf 250 Quadratmeter. Aus dem etwas biederen und angestaubten Textilhaus wurde das trendige TR-Fashion.

Im Internet sieht Rico Ritter im Übrigen nicht die größte Konkurrenz. Die sitzt für ihn im Elbepark Dresden, in Cottbus oder Berlin. Einkaufsstandorte, die zudem mit einer höheren Ladendichte punkten. Die anderen Textilgeschäfte in Weißwasser sieht Ritter nicht als Konkurrenz, sondern als Mitbewerber. „Sie sind immens wichtig für den Einzelhandel. Wenn es weitere Geschäfte derselben Branche gibt, haben Einzelhändler bessere Möglichkeiten, ein eigenes Profil zu entwickeln.“ Weitere Chancen für klassische Einzelhändler sieht Ritter in einem Gewerbeverein. „Dafür gibt es zwar konkretes Interesse. Aber wir sind davon noch weit entfernt.“

