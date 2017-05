Guter Start in die Freibadsaison Allein ins Zacke kamen am Sonntag 1 400 Besucher. Aber es gibt noch Luft nach oben.

Freital. Die hohen Temperaturen am vergangenen Wochenende haben einen Vorgeschmack auf den Sommer gegeben und vor allem am Sonntag zahlreiche Besucher in die umliegenden Freibäder gelockt.

Christian Bräuer vom Freitaler Freibad Zacke meldete für vergangenen Sonntag 1 400 Besucher. „Das ist sehr zufriedenstellend“, sagt er. An einem warmen Tag würden durchschnittlich rund 1 500 Gäste das Bad besuchen. Vor allem viele Erwachsene hätten das Wochenende genutzt, um dem Bad einen ersten Besuch abzustatten. Auch Patrick Zimmermann vom zweiten Freitaler Freibad, dem Windi, ist zufrieden. „Am Sonntag waren es rund 500 Badegäste, das ist ein guter Schnitt“, sagt er. Mit einem weiteren Anstieg der Besucherzahlen sei aber auch im Hinblick auf die nahenden Sommerferien zu rechnen, sagt Zimmermann. Schwimmmeister Jürgen Fischer vom Freibad in Dorfhain spricht ebenfalls von einem „guten Start“ und rechnet mit steigenden Besucherzahlen in den kommenden Wochen. „Am Sonntag hatten wir rund 450 Besucher. Man hat deutlich gemerkt: Die Leute wollen baden“, sagt er. Vor allem der Wetterbericht spiele bei den Planungen der Besucher immer eine große Rolle. „Wenn die Voraussage passt, dann kommen auch die Leute.“

Für die kommenden Tage meldet der Deutsche Wetterdienst einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Dienstag zieht sich der Himmel im Tagesverlauf immer mehr zu und ab Mittag ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Ab Mittwoch bleibt es bei wechselnder Bewölkung und Temperaturen um die 20 Grad meist trocken und bis zum Sonnabend steigen die Temperaturen auf 28 Grad an. Erst am Sonntag steigt das Niederschlagsrisiko.

