Guter Start für MSV Bautzen Den Männern aus der Spreestadt gelingt ein Sieg über Leipzig. Am Dienstag steigt in Dresden ein Länderspiel gegen Russland.

Wasserball. Zum ersten Spieltag der neuen Oberligasaison ging es für die Bautzener Männer in die Landeshauptstadt nach Dresden. Ohne Stammtorhüter und mit nur zwei Auswechselspielern musste der MSV gegen die zweiten Mannschaften vom SWV TuR Dresden und der HSG TH Leipzig antreten. Gegen beide Teams hatte Bautzen in der letzten Saison alle Spiele verloren. Im ersten Spiel waren die Dresdner die dominierende Mannschaft, die aufgrund ihrer vollen Auswechselbank auch schwimmerisch überlegen waren. Ein hervorragender Ersatztorwart und eine sehr gute Abwehrleistung konnte die knappe 6:7-Niederlage der Bautzener zwar nicht verhindern, aber die gezeigten Leistungen machten dem MSV Mut für das zweite Spiel.

Gegen Leipzig klappte es diesmal nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive. Erst nach dem zwischenzeitlichen 9:1 ließen es die Bautzener etwas ruhiger angehen und gewannen am Ende hochverdient mit 14:5. Am nächsten Spieltag in Zwickau geht es abermals gegen Leipzig und die SG Auerbach/Netzschkau.

Derweil wartet auf alle Wasserballinteressierten am Dienstag ein Länderspiel in Dresden. Gegner der deutschen Nationalmannschaft ist Russland. Die Partie der Fina Water Polo World League beginnt um 20 Uhr in der Schwimmhalle am Freiberger Platz. Das Problem: Das Spiel ist total ausverkauft. Die Lösung: Das Spiel ist im Livestream beim MDR zu sehen und wird von Dresden Fernsehen übertragen. (schm)

