Guter Saisonauftakt an der Talsperre Die Junihitze lockte reichlich Badegäste an die Malter. Jetzt setzt man auf ein Großereignis.

Im Juni war die talsperre schon reichlich besucht. © Frank Baldauf

Die Hitzewelle im Juni hat den Bädern an der Talsperre Malter guten Besuch eingebracht. „Wir hatten einen guten Monat Juni“, sagt Klaus Kaiser, Geschäftsführer der Weißeritztal-Erlebnisgesellschaft, die die drei Strandbäder Malter, Paulsdorf und Seifersdorf bewirtschaftet. Bei Temperaturen, die zeitweise an die 30 Grad heranreichten, kamen viele Badegäste an die Talsperre.

Der Juli startet nicht so warm. Zurzeit ist der Betrieb in den Bädern verhalten, weil die Temperaturen derzeit etwas zu frisch sind für Spaß im Wasser. Die Mitarbeiter der Weißeritztal-Erlebnisgesellschaft nutzen die Zeit, um die Umgebung des Gewässers vorzubereiten auf das große Fest „Malter in Flammen“, das am 14. und 15. Juli steigen wird. (SZ/fh)

zur Startseite