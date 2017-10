Guter Erntestart auf der Cranberryfarm Das Feld in Neuklingenberg ist für Selbstpflücker geöffnet und wird bereits sehr gut angenommen.

Ines und Hermann Ilgen freuen sich über die vielen Selbstpflücker. © Frank Baldauf

Auf der Anbaufläche von Ines und Hermann Ilgen in Neuklingenberg hat am Wochenende die Cranberryernte begonnen. „Vor allem am Sonnabend war die Cranberryfarm gut besucht“, sagt Hermann Ilgen. Viele Leuten waren auch zum ersten Mal da, freut sich der 57-jährige Dorfhainer. „Sogar Sonntag kamen trotz Nieselwetter einige.“ Am kommenden Wochenende ist das Feld wieder für Selbstpflücker geöffnet. Ernten kann man die Beeren an allen Samstagen im September und Oktober und sonntags am 1., 8. und 15. Oktober, außerdem am 2. und 3. Oktober. Das Feld ist immer von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet, außer am 21. und 28. Oktober. Zu diesen Terminen kann nur vormittags gepflückt werden. Termine wochentags sind nach telefonischer Absprache möglich. Bei Regen bleibt das Feld geschlossen. (SZ/aeh)

Kontakt: Hermann Ilgen, Tel. 035055 62001 oder 0151 15527843.

