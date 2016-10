Guter Auftakt bei der LebensArt Die Großharthauer Messe hat beginnen. Und schon am ersten Tagen kamen viele Besucher.

Schönes für Haus und Garten gibt es bei der Messe in Großharthau. © PR

Die zweite LebensArt „Herbstzauber“ ist am Freitag gestartet. Sehr viele Besucher nutzten bereits am ersten von vier Messetagen die Gelegenheit, an den über 130 Ständen nach schönen Dingen für Haus und Hof zu stöbern. Nach aktuellsten Prognosen soll das Wetter durchwachsen bleiben, aber weitgehend trocken. Sollte es doch mal regnen, bieten Reithalle und Pagodenzelte Schutz, wie Sabine Hill vom Veranstalter AgenturHaus sagte. Schirm und feste Schuhe empfiehlt sie dennoch. Die Messe nutzt Bereiche im Schlosspark mit befestigten und unbefestigen Wegen. Sabine Hill rät Besuchern, auf jeden Fall bis zur Dämmerung zu bleiben, dann brennen Hunderte Kerzen und werden der Park illuminiert sein.

Offen ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 19 Uhr, am Reformationstag bis 18 Uhr. Drei Parkplätze stehen zur Verfügung, den größten an der B 6. Achtung: In diesem Bereich wurde vorübergehend die Geschwindigkeit auf 30/kmh herabgesetzt, es gelten zahlreiche Parkverbote im Ort. (cm)

