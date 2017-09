Guter Auftakt Kreisliga Männer Mittelsachsen

Den schwersten Saisonstart, den es gibt, hatten die neuformierten Männer der HSG Muldental 03 zu bestreiten. Zum Auftakt mussten sie beim Serienmeister Fortschritt Mittweida antreten. Für diese Konstellation schlugen sie sich recht wacker und unterlagen nur mit 25:26 (9:13). In der ersten Halbzeit präsentierten sich die Fortschritt-Männer aufgrund ihrer rustikalen Gangart in der Abwehr dominant und lagen zur Pause mit vier Treffern vorn. Nach dem Wechsel zogen sie auf sieben Tore davon, doch dann besannen sich die Muldentaler auf ihre Stärken, und verkürzten mit richtig gutem Spiel am Ende auf einen Treffer. (DA/dwe)

Fortschritt Mittweida - HSG Muldental 26:25 (13:9)

HSG Muldental 03: Köhler, Luckmann, Müller, Hempel, Schmidt, Trommer, Funke, Meyer, Pudmensky

