Guten Rutsch! Die Lokalredaktion Löbau bedankt sich bei allen Lesern und wünscht einen guten Start ins neue Jahr!

Diese Mitarbeiter haben 2017 unter anderem für Sie an der Löbauer Zeitung mitgearbeitet (von links): Redakteur Markus van Appeldorn, Redaktionsleiterin Romy Altmann-Kühr, Sabine Haufe im Sekretariat, Reporterin Anja Beutler, Abo-Berater Gunter Wünsche, Redakteurin Susanne Sodan und Redakteurin Gabriela Lachnit im Oberlandbüro. © Rafael Sampedro

Löbau. Wir haben den Überblick – für dieses Foto vom Team der Redaktion und des Verlags der Sächsischen Zeitung in Löbau haben sich die Kollegen auf dem Zuckerplateau im Messegelände postiert. Auch sonst sind die Kollegen in und um Löbau unterwegs, um für Sie, liebe Leser, die Neuigkeiten und besten Geschichten zu recherchieren und in die Zeitung zu bringen. Wir alle, Redaktions- und Verlagsmitarbeiter, wünschen Ihnen, liebe Leser und Geschäftspartner, einen guten Rutsch und einen guten Start ins Jahr 2018. (szo)

