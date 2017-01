Gute Wünsche am Traumtag Beim Wilsdruffer Neujahrsempfang stießen 500 Gäste auf ein 50-jähriges Jubiläum an.

Anstoß auf 2017 und ins Jubiläumsjahr: Bürgermeister Ralf Rother (Mitte) freut sich mit Karsten Ruby (l.) und Dirigent Gerolf Junghanns vom Feuerwehrblasorchester Wilsdruff auf ein ereignisreiches Jahr 2017. © Andreas Weihs

Mit Wunschträumen ist das ja immer so eine Sache: Meistens weiß man schon vorher, dass daraus sowieso nichts wird. In Wilsdruff aber, der Stadt, die seit Jahren auf der Überholspur ist, können selbst Wunschträume wahr werden – und so kündigte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) am vergangenen Freitag in einem SZ-Interview an, dass dieses Jahr der Bau des lange umstrittenen Gymnasiums beginnen soll. Ein paar Stunden später trafen sich viele Wilsdruffer und ihre Gäste zum Neujahrsempfang. Passenderweise an einem Freitagabend, dem 13., der auch noch zum weltweiten „Lasse-deine-Träume-wahr-werden“-Tag ausgerufen war.

In seiner Neujahrsansprache verwies Rother dann auch auf die Erfolge der zurückliegenden Monate. So stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den vergangenen zwei Jahren weiter und liegt jetzt bei 6 400 Arbeitnehmern in der Stadt. Wie sehr die Wirtschaft an der Wilden Sau floriert, sieht man auch an den Gewerbesteuereinnahmen. Für 2016 liegen diese bei 7,5 Millionen Euro. Das sei ein Rekordjahr, so Rother. Das Geld kann die Stadt gut gebrauchen: Für den Schulneubau sind rund 20 Millionen Euro Kosten veranschlagt.

Doch in Wilsdruff dreht sich nicht nur alles um die große Politik. Zwar waren unter den rund 500 Gästen unter anderem auch der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig (CDU), die Landtagsabgeordneten Verena Maiwald (Die Linke) und Roland Wöller (CDU), der Beigeordnete des Landkreises, Heiko Weigel (CDU), der Freitaler Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) und Tharandts Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) zu finden. Neben zahlreichen Unternehmern gehörte der Abend aber vor allem vielen Wilsdruffern, die sich gesellschaftlich, kulturell, sportlich oder sozial für ihre Stadt engagieren. Besonders im Mittelpunkt stand dabei das Feuerwehrblasorchester. Die Musiker feiern dieses Jahr das 50-jährige Bestehen ihrer Kapelle und durften erstmals für den musikalischen Rahmen des Neujahrsempfangs sorgen. Für ihr Jubiläumsjahr haben sie sich viel vorgenommen, eine großzügige Kostprobe unter großem Beifall gab es nun schon einmal.

Ebenfalls viel Beifall bekamen 13 Männer und Frauen, die für ihr ehrenamtliches Engagement und die Arbeit in Vereinen ausgezeichnet wurden: Ulrich Klein aus Grumbach, Mario Lohse aus Helbigsdorf, Markus Kutschke aus Birkenhain, Martin Urban aus Kaufbach, Frank Stockmann aus Mohorn, Karin Baumann aus Oberhermsdorf, Johannes Fuchs aus Wilsdruff, Dietmar Holland aus Kesselsdorf, Karsten Ruby aus Herzogswalde, Volker Fuchs aus Kleinopitz, Christian Diebold aus Grumbach, Luise Ludewig aus Blankenstein und Eberhard Tränkner aus Mohorn. Der Bürgermeister dankte ihnen im Namen aller Wilsdruffer für ihren unermüdlichen Einsatz.

