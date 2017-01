Gute Wertung für Gohrisch Ein Onlineportal hat Europas beliebteste Campingplätze ermittelt. Darunter ist auch eine Anlage aus der Region.

Einer der schönsten Campingplätze Europas liegt in der Sächsischen Schweiz: Es ist die Camping- und Freizeitanlage Caravan Camping im Kurort Gohrisch. Die Anlage schaffte es bei einem europaweiten Ranking des Onlineportals Camping.info auf Platz 31. Insgesamt gaben mehr als 58 000 registrierte Gäste ihre Bewertung zu Campingplätzen ab. Sie konnten über 23 000 europäische Campingplätze bewerten. Sachsen ist dabei mit vier Campinganlagen in den Top 100 vertreten. Neben dem Gohrischer Platz schafften es auch das See-Camping Zittauer Gebirge in Olbersdorf und Camping Silberbach in Bad Schlema bei Schneeberg unter die Besten. Der Camping- & Freizeitpark Lux-Oase Kleinröhrsdorf bei Radeberg belegt europaweit sogar den vierten Platz.

Die Auszeichnung ist ein reiner Publikumspreis. Grundlage der Bewertung sei die Kundenzufriedenheit, erklärt Erwin Oberascher, Geschäftsführer von Camping.info. „Somit haben auch kleine engagierte Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Europas gelistet zu werden.“ Berücksichtigt werden auch die Vertrauenswürdigkeit des Bewerters sowie die Aktualität und die Anzahl der Bewertungen. Im vergangenen Jahr war der Gohrischer Campingplatz europaweit auf Platz 16 gelandet. Der Europasieger kommt aus Österreich: Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer.

