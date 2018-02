Gute Vermietungsquote bei den LebensRäumen

Hoyerswerda. Unterschiedlichen Aufwand muss die LebensRäume-Genossenschaft für die Vermietung von Wohnungen an unterschiedlichen Standorten betreiben. In Hoyerswerda sei man mit einem Leerstand von gegenwärtig 2,3 Prozent sehr zufrieden, sagt Vorstand Axel Fietzek: „Da kann man von Vollvermietung sprechen.“

Etwas schwieriger sei es im Augenblick in Laubusch, Lauta und Burgneudorf. Für die dortigen Bestände sei man derzeit dabei, sich neue Vertriebskonzepte zu überlegen. Die Wohnungen in Lohsa seien wegen der Nähe zum Dreiweiberner See hingegen ausgesprochen gut zu vermieten.

Insgesamt verfügt die Genossenschaft über knapp 7 000 Wohnungen, davon ungefähr 6 100 in Hoyerswerda. Der zweitgrößte Standort mit rund 300 Wohnungen ist Lauta. Es folgen Knappenrode, Laubusch und Lohsa mit jeweils etwa 70 und Burgneudorf mit 40 Wohnungen. Kleinere Bestände liegen außerdem in Groß Särchen sowie in Spreetal. Dazu kommen zudem etwa 50 Gewerbeeinheiten. (MK)

