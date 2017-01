Gute Stimmung vor schwieriger Wahl Die Kreis-Linke veranstaltet erstmals einen Neujahrsempfang. Hauptthema ist die Bundespolitik.

Im Gespräch mit jungen Parteimitgliedern: Lutz Richter (2.v.l.) und André Hahn (4.v.l.) plaudern mit Nina Klengel (l.) aus Heidenau und Jahn Schmidt, Maximilian Paul und Michelle Siebert aus Pirna. © Daniel Förster

Dass in Deutschland zunehmend Populisten und Pessimisten versuchen, die Meinungshoheit an sich zu reißen, sei ein Unding, sagt der Linke-Bundestagsabgeordnete André Hahn aus Gohrisch. „Wir dürfen ihnen Politik und Wähler nicht überlassen. Was wir brauchen, ist Optimismus und Zuversicht im Land.“ Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Lutz Richter hatte André Hahn erstmals zu einem Neujahrsempfang der Linkspartei im Landkreis eingeladen. Rund 80 Gäste nutzten am Mittwochabend die Gelegenheit, um im Sonnensteiner Schlosscafé ins Gespräch zu kommen. Die Stimmung war locker, die politische Diskussion vor allem bestimmt von der bevorstehenden Bundestagswahl.

Lutz Richter betonte, dass die Linke „besonders klare Kante“ gegen den Rechtsruck im Land zeigen und den Menschen deutlich machen müsse, dass dieser die Probleme nicht löse, sondern noch verschärfen werde. Die Linke sei die Stimme gegen Diskriminierung, Sozialabbau und gesellschaftliche Spaltung. Um das im Wahljahr deutlich zu machen, müsse die Linke im Landkreis „ihre Aktionsfähigkeit wiederfinden“, forderte Richter.

Freuen über eine Spende der Linken-Bundestagsfraktion konnte sich die AG Asylsuchende Pirna. Für ihren wöchentlichen Frauentreff übergab André Hahn der AG einen Scheck über 350 Euro. (SZ/ce)

zur Startseite