Gute Stimmung im Probenkeller Drei Jugendliche aus Birkwitz gründen eine Band. Jetzt fehlt ihnen nur noch ein genialer Name.

Ganz offensichtlich haben Tim Lüpke, Jonas Landgraf und Josef Landgraf (v.l.) aus Birkwitz viel Spaß bei der wöchentlichen Probe. © Marko Förster

Freitagabend. Tim Lüpke greift zur Gitarre. Mit kräftiger Stimme schmettert er ins Mikrofon: „Ich will nur, dass du weißt ...“ Hinter ihm sitzt Jonas Landgraf am Schlagzeug, sein Bruder Josef steht am Keyboard. Kein Patzer. Den Song der angesagten Musikgruppe SDP covert das Trio ohne Probleme.

Vor anderthalb Jahren haben die drei Jugendlichen die „Birkwitzer Liveband“ gegründet. Es läuft gut, aber ein Problem gibt es: „Okay, der Name ist jetzt nicht so prickelnd. Da müssen wir uns noch etwas Besseres ausdenken“, gibt Jonas selbstkritisch zu. Die beiden anderen nicken.

An den Anfang erinnert sich Josef noch genau. „Wir sind damals aufgefordert worden, zum runden Geburtstag meines Vaters etwas zu spielen.“ Die beiden Brüder zierten sich nicht lange und holten ihren Freund Tim, der im Nachbarhaus wohnt, mit ins Boot. Der erste Auftritt war ein voller Erfolg. „Wir bekamen nur positive Resonanz und dachten, dann machen wir gleich weiter“, erklärt Jonas. Seitdem treffen sich die Birkwitzer einmal in der Woche im Keller der Familie Landgraf, um zu proben.

Im Dezember 2016 war dann ganz großes Kino angesagt: Die drei traten auf der Bühne des Pirnaer Weihnachtsmarktes auf. Tim gibt zu, dass er Lampenfieber hatte. „Aber das gehört schließlich dazu“, meint der 13-Jährige, der das jüngste Bandmitglied ist. Am Anfang gab es einen kleinen Aussetzer, weil die Gitarre nicht richtig eingestellt war, das schien das Publikum auf dem Markt aber nicht weiter zu stören. Applaus brandete auf. „Viele Zuhörer wollten nach dem Auftritt unsere Kontaktadresse haben“, sagt Jonas. Außerdem spielten die Jungs im August zum Ortsfest in Birkwitz auf und bei diversen Familienfeiern. Noch ist die Liveband aus Birkwitz eine reine Coverband. Doch das soll sich ändern. „Künftig wollen wir auch eigene Musik machen“, kündigt Josef an. Zwei Lieder haben die Jungs bereits komponiert, aber noch nicht bei Konzerten gebracht.

Wird aus dem Hobby ein Beruf?

Schon seit ihrer Kindheit hatten die Landgraf-Brüder Kontakt zur Musik und besuchten die Musikschule. In der dritten Klasse fing Jonas mit dem Keyboardspielen an. Dann wechselte er zum Schlagzeug. Hingegen blieb Josef dem Keyboard treu. „Damit ist man nicht abhängig von anderen Instrumenten, sondern kann auch alleine spielen“, erklärt der 15-Jährige.

Das Hobby Musikmachen ist für Jonas ein guter Ausgleich zur Schule. Kein Wunder, denn er bereitet sich gerade auf das Abitur vor und muss ordentlich büffeln. „Am Schlagzeug bekomme ich den Kopf frei“, sagt er. Außerdem setzt er Musik mit Kreativität gleich. Sein Bruder nickt. Ebenso wie Tim, der seit fünf Jahren Gitarre spielt und das Instrument so besonders schätzt, weil es „pflegeleicht“ ist. „Man kann es überall mit hinnehmen, auch zum Beispiel zu einem Lagerfeuer“, erklärt er. Für ihn ist das Musizieren in der Gruppe wie eine Weiterbildung. „Unter anderem muss ich ein gutes Taktgefühl entwickeln , da ich mit anderen zusammenspiele. Allein wäre es nicht so wichtig“, meint Tim.

Für dieses Jahr hat sich die Band vorgenommen, noch mehr Auftritte zu bekommen und somit bekannter in der Region zu werden. Deshalb überlegen sie auch, eine eigene Internetseite einzurichten.

Ob die drei aus ihrem Hobby später einen Beruf machen? Spontan schüttelt das Trio mit dem Kopf. „Die Musik soll uns Spaß machen und kein Geld bringen“, sagen sie übereinstimmend.

zur Startseite