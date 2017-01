Gute Stimmung bei den Theatermachern Vereinsbüro und Probebühne sind jetzt unter einem Dach. Das hat Vorteile. Ein Wunsch bleibt aber offen.

Klare Sache: Jessica, Barbara Hirsch, Theaterpädagoge Christian Schmidt, Emelie, Jessica, Caroline und Jill (v.l.) von der Theatermachern haben viel Spaß. Darüber freut sich auch Büroleiterin Jana Böhmer (hinten) mit dem kleinen Matz. © Kristin Richter

Hell leuchtet die Mittagssonne in den großen Raum. Leise schnurrt der Wasserkocher, in der Ecke liegen Regalböden. „Das müssen wir noch aufbauen“, sagt Jana Böhmer mit einem Lächeln. Sie ist Büroleiterin des Vereins Die Theatermacher. Anfang des Jahres zog der Pirnaer Verein von der Barbiergasse in das Haus an der Hohen Straße 1, das auch als Hanno-Haus bekannt ist. Damit befinden sich jetzt Büro und Probebühne der Theatermacher unter einem Dach. Schon seit der Gründung 2008 nutzen die Theatermacher die Bühne im oberen Stockwerk im Hanno-Haus.

Die Zusammenlegung hat Charme, denn in dem neuen Büro können sich die Kinder und Jugendlichen, die an den Projekten teilnehmen, bereits vor den Proben treffen und somit die Zeit zwischen Schulschluss und Theater-Kurs sinnvoll überbrücken. „Hier haben sie die Möglichkeit, sich zu unterhalten, eventuell Hausaufgaben zu erledigen oder auch einfach nur Tee zu trinken“, erklärt Böhmer.

Bisher war es so, dass die Teilnehmer oftmals schon eine Stunde vor Kursbeginn auf den kalten Fluren im Hanno-Haus standen. „Damit zeigen wir auch, dass es uns ernst ist, wenn wir sagen, wir wollen die Kinder von der Straße holen“, bemerkt Barbara Hirsch in diesem Zusammenhang.

Sie ist die Initiatorin der Theatermacher und wird von Böhmer liebevoll als gute Seele des Vereins bezeichnet. „Ich wollte damals ein neues soziales Projekt gründen und war mir sicher, dass man mit Kunst und Kultur Kinder und Jugendliche am besten erreicht und ihnen das im Leben hilft“, blickt die Wünschendorferin zurück. Sie ist Mitglied im Soroptimist Club Pirna, ein Zusammenschluss berufstätiger Frauen mit gesellschaftlichem Engagement.

Es blieb nicht nur bei dem Gedanken. Bei den Theatermachern konzipieren die Teilnehmer ihre eigenen Stücke, studieren sie ein und führen sie schließlich in Pirna und Umgebung auf, unter anderem in der Stadtbibliothek, im Q 24 und im Tom-Pauls-Theater. Unterstützt werden sie von ausgebildeten Theaterpädagogen.

„Die Jugendlichen zeigen beim Spiel ihre eigene Sicht auf die Dinge und setzen sich somit intensiv mit Themen auseinander, die sie interessieren“, erläutert Hirsch. Derzeit machen rund 40 Kinder und Jugendlichen in verschiedenen Gruppen mit. Sie stammen aus Pirna und der weiteren Umgebung.

Grundidee ist, dass die Teilnehmer durch die Auftritte vor einem Publikum ihr Selbstbewusstsein stärken. Sie lernen, ihre eigene Meinung zu entwickeln, und müssen Kompromisse finden beziehungsweise Absprachen einhalten. Es geht also auch um konstruktive Kommunikation untereinander. Und schließlich um die Übernahme von Verantwortung. „Keine Rolle bei uns ist doppelt besetzt. Wenn jemand ausfällt oder unzuverlässig ist, hat das Auswirkungen auf das gesamte Team“, berichtet Barbara Hirsch.

Dieses Jahr starten die Theaterfreunde gleich mit drei neuen Projekten. In dem Tanzkurs unter dem Titel „Von Klassik bis Hip-Hop“ erlernen die Teilnehmer neue Tanzstile und kreieren mit anderen eine kurze Choreografie. Improvisation, Koordination und Spaß stehen dabei im Mittelpunkt. Der Kurs „Mix it up and come toge-ther“ richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahre. Bei diesem interkulturellen Theater-Projekt setzt der Verein auch auf die Kooperation mit der jüdischen und islamischen Gemeinde in Dresden, wo das Theaterstück dann auch aufgeführt werden soll. „Bei dem Kurs geht es nicht um die Verschiedenheit der Kulturen, sondern vielmehr um die Gemeinsamkeiten“, erklärt Jana Böhmer vorab. Und schließlich startet auch in diesem Jahr wieder ein neues Theaterprojekt. Diesmal gemeinsam mit der Jungen Szene der Semperoper.

Interessenten sind sehr willkommen. Wer sich noch unsicher ist, der hat die Möglichkeit, während eines Workshops am 2. Februar in die Welt der Theatermacher reinzuschnuppern.

Fazit: Es läuft gut bei den kreativen Laienschauspielern. Einen großen Wunsch hat Barbara Hirsch dennoch: „Es wäre schön, wenn wir perspektivisch einen festen Proben- und Aufführungsort zentral in der Innenstadt von Pirna bekommen könnten. Der Weg zum Hanno-Haus mit der Querung über die Hohe Straße ist umständlich und auch gefährlich.“

Offener Workshop der Theatermacher am 2. Februar, von 15.30 bis 17 Uhr, im Q 24, Niedere Burgstraße 5a.

