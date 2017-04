Fußball – Landesklassen Gute spielerische Leistung und Kantersieg Die im Einsatz befindlichen Großfeldteams des Döbelner SC präsentieren sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Immer wieder liefen sich die Döbelner B-Junioren in der Bornaer Abwehr fest. © Dirk Westphal

Auch wenn es das 1:3 (0:1)-Ergebnis der B-Junioren des Döbelner SC gegen den Bornaer SV nicht widerspiegelt, war es nach Ansicht der Döbelner Verantwortlichen doch eine gute spielerische Leistung gegen die Gäste aus Borna. Die Döbelner hätten taktisch klug und diszipliniert gespielt. Es waren dann wieder einmal zwei kleine Fehler, die zu den ersten beiden Gegentreffern führten. Zwar verkürzten die Gastgeber nochmals auf 1:2, aber es gelang ihnen nach taktischer Umstellung dann nicht mehr, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Das dritte Tor der Bornaer war die Folge der offenen Spielweise der Döbelner.

Torhungrig präsentierten sich die C-Junioren des Döbelner SC auswärts bei Frischauf Wurzen. Mit einem 8:1 (5:0)-Sieg traten sie die Heimreise an. Der Sieg hätte nach 70 relativ einseitigen Minuten durchaus noch höher ausfallen können, wenn alle Chancen konsequent genutzt worden wären. Von Beginn an übernahmen die Gäste das Spielgeschehen. Bei sommerlichen Temperaturen erzielte Theo Simon bereits in der dritten Minute den Führungstreffer. Die DSC-Jungs ließen nun Ball und Gegner laufen. Pascal Morgner, Hans Stiller und Billy Lemke erhöhten innerhalb von 180 Sekunden auf 0:4. Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff fiel das 5:0 durch Hans Stiller. Nach der Pause das gleiche Bild: Die Döbelner dominant und feldüberlegen. Sie fuhren Angriff um Angriff.

Die Hausherren fanden dank der sehr gut agierenden Döbelner Hintermannschaft nicht statt. Kenny Pittroff per Kopf nach einer Ecke (40.), Simon mit einem tollen Solo (56.) und Anna Fuchs, mit einer schönen Einzelleistung, erhöhten auf 0:8. So gab es am Ende nur einen kleinen Schönheitsfehler, denn die Gäste hatten das Spiel im Kopf bereits beendet und ein strittiger Freistoß führte im Anschluss zum Wurzner Ehrentreffer. Nichtsdestotrotz eine ordentliche spielerische und geschlossene Teamleistung, bei der in der zweiten Halbzeit einige Spieler geschont wurden damit andere Spielpraxis sammeln konnten. (DA/dsc)

B-Junioren Nord: Döbelner SC – Bornaer SV 1:3 (0:1)

Döbelner SC: Detlefsen, A. Wagner, Michel, Frost, Stiller (63.M. Wagner), Dörner, Börno, Wokittel, Dechert, Mihalek, Ehrt

Tore: 0:1 Forst (4.), 0:2 Emmel (55.), 1:2 Michel (67.), 1:3 Vogel (80.)

Schiedsrichter: Helbig (Waldheim)

Zuschauer: 25

C-Junioren Nord: FA Wurzen – Döbelner SC 1:8 (0:5)

Döbelner SC: Koitsch, Lemke (36. Petzold), Hachenberger, Simon, Carlo Schmidt, Gaumnitz, Morgner (60. Anna Fuchs), Ha. Stiller (36. T. Schmidt), Pittroff, Anna Fuchs (41. Karnatz), Schnack, (Hu. Stiller)

Tore: 0:1 Simon (3.), 0:2 Morgner (13.), 0:3 Ha. Stiller (14.), 0:4 Lemke (15.), 0:5 Ha. Stiller (35.), 0:6 Pittroff (40.), 0:7 Simon (56.), 0:8 Anna Fuchs (68.), 1:8 Quaas (70.)

Schiedsrichter: Hildebrandt (Muldental)

Zuschauer: 15

