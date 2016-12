Gute Seelen Elisabeth Klinkhammer und Bernhard Mühlisch setzen sich in Neukirch unermüdlich für Andere ein. Dafür gab’s nun einen Preis.

Elisabeth Klinkhammer und Bernhard Mühlisch richten alle zwei Wochen ein Begegnungscafé für Neukircher und Geflüchtete im Jugendhaus Neukirch aus. Die beiden tun das ehrenamtlich. Dafür wurden sie jetzt ausgezeichnet. Eine Anerkennung, die sie stolz macht, sagten sie. © Steffen Unger

Elisabeth Klinkhammer und Bernhard Mühlisch bringen die Leute zusammen. Die alteingesessenen Neukircher und die Neuen im Dorf, die aus ihrer Heimat flüchteten und im Asylbewerberheim oder in der Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ein vorübergehendes Zuhause fanden. Sie erlebten mit, wie die anfängliche Skepsis allmählich wich, wie sich die Leute ehrlich bemühen, sich kennenzulernen und voneinander zu lernen. Wie sie mit Händen und Füßen kommunizieren und sich austauschen über ihre Kulturen. Wie die deutschen und ausländischen Kinder ganz selbstverständlich gemeinsam spielen und lachen und Limo trinken. Elisabeth Klinkhammer und Bernhard Mühlisch sind Helfer beim Montagscafé, das alle zwei Wochen im Neukircher Jugendhaus stattfindet. Die Valtenbergwichtel öffnen für diesen geschützten Raum und die Begegnungen gern ihre Türen. Ihr Haus ist eines für alle. Alter und Herkunft spielen keine Rolle.

Die Idee zum Montagscafé hatte Bernhard Mühlisch, der sich im Neukircher Helferkreis mit gut 30 anderen Mitstreitern für Flüchtlinge engagiert. „Um dieses neue Angebot am Anfang dieses Jahres publik zu machen, haben wir Plakate in die Einrichtungen gehängt, allerdings auf Deutsch“, sagt der 47-jährige Ingenieur aus Neukirch. „Als anfangs keiner kam, dachten wir uns, dass unseren Aufruf wohl schlicht niemand verstanden hatte.“ Im Heim für minderjährige Flüchtlinge bat Bernhard Mühlisch die jungen Leute um Hilfe bei der Übersetzung. Es war die Voraussetzung dafür, dass das Montagscafé anlaufen und so gut wachsen konnte – und gleichzeitig der Beginn der Hilfe Bernhard Mühlischs speziell für junge Geflüchtete. „Sie brauchen unbedingt Unterstützung. Denn werden sie 18 Jahre, müssen sie sofort raus aus der Unterkunft und können sachsenweit verteilt werden.“ Bernhard Mühlisch tut jedoch alles dafür, dass sie bleiben können in Neukirch, wo sie doch gerade wenigstens ein bisschen eingelebt und Kontakte geknüpft haben. Er bemüht sich mit ganzem Herzblut darum, dass sie dezentral untergebracht werden, Sprachkurse besuchen können und sich Betriebe finden, die den jungen Menschen trotz Sprachbarrieren eine Ausbildungschance geben. Bernhard Mühlisch schreibt zig Mails am Tag, begleitet die Jungs auf Ämter oder chauffiert sie zum Sport. Unermüdlich sei er im Einsatz für die jungen Geflüchteten, sagt Sozialpädagoge Christian Schäfer vom Jugendhaus-Team. Elisabeth Klinkhammer und Bernhard Mühlisch verschenken viel Freizeit fürs Ehrenamt. Ganz umsonst.

Näher dran am Verein

Seit zwei Jahren schon gehört Elisabeth, die eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert, zum Jugendhaus-Team. „Ich kam über eine Freundin hierher. Seitdem helfe ich beim offenen Abendtreff am Tresen“, sagt die 28-Jährige. Ihr größter Antrieb sei ihre Freude an der Arbeit mit Jugendlichen, sie vermittele gern junge Leute zu den sozialpädagogischen Experten im Jugendhaus, wenn mal jemand Hilfe benötigt oder einfach mal nur jemanden zum Reden. Anfangs half sie einmal in der Woche am Tresen, inzwischen ist sie verantwortlich dafür, dass alles reibungslos läuft im Gastrobereich am Abend und beim Montagscafé. Bald werde sie von Bautzen nach Neukirch ziehen, um näher dran am Verein zu sein.

Für ihr Engagement im Montagscafé sind Elisabeth Klinkhammer, Bernhard Mühlisch und sieben weitere Mitstreiter jetzt mit dem Preis „selbstverständlich menschlich“ ausgezeichnet worden. Ein Projekt der Sächsischen Jugendstiftung in Kooperation mit der Sächsischen Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, dem Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. und der Stiftung Demokratische Jugend. 39 Aktionen sind sachsenweit ausgezeichnet worden.

Preisgeld fließt in Projekte

Das Jugendhaus durfte sich sogar über einen zweiten Preis freuen. Ausgezeichnet wurde auch ein Team von vier Frauen. Sobald Asylbewerber einen positiven Asylbescheid bekommen, stehen ihn die Frauen zur Seite bei allen Fragen rund um Wohnungssuche, Kranken- und Haftpflichtversicherung oder ALG II. „Ausdrücklich richtet sich dieses Beratungsangebot an alle, auch an Deutsche“, sagt Christian Schäfer. Die Preisgelder von jeweils 500 Euro fließen direkt in die Projekte.

Weitere Preisträger kommen aus Bischofswerda: 23 Jugendliche um den Verein Mosaika. Unter dem Namen „Mosaik der Experimente“ luden Kinder und Jugendliche unbegleitete junge Geflüchtete aus der Umgebung Bischofswerdas zu verschiedenen Aktionen ein – derzeit planen sie unter anderem Disko und Weihnachtsprogramm.

