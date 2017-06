Gute Resonanz auf Rittergut-Pläne Gemeinderäte votieren für den Entwurf. In einem Punkt bleibt Skepsis.

Scheunen, Ställe und auch das Herrenhaus auf dem Seifersdorfer Rittergut bleiben nach den Plänen des neuen Eigentümers komplett erhalten. Auf einer Einwohnerversammlung will der seine Ideen detailliert vorstellen. © Thorsten Eckert

Der neue Eigentümer Frank Nieder hatte vor wenigen Tagen seine Pläne für das Rittergut Seifersdorf der SZ vorgestellt, kurz darauf präsentierte er seine Vorstellungen öffentlich im Wachauer Gemeinderat. Die Resonanz war durchweg positiv. Einstimmig hoben die Gemeinderäte den bisherigen Plan auf und votierten für die Ausarbeitung detaillierter Unterlagen nach den Vorstellungen des neuen Investors.

Einige Details wollten die Abgeordneten genau wissen. So ging es Steffen Jakob von der Offenen Bürgerliste (OBL) um die geplanten Häuser nördlich der Lindenallee. „Denkmalschützer hatten bisher immer Bedenken gegen eine Bebauung oberhalb dieser Grenze. Sie haben genau das vor. Glauben Sie, dass das genehmigt wird“, fragte er. Laut ?? Peter Müller, Architekt des Vorhabens, hat das Denkmalamt Zustimmung signalisiert. „Eine Bebauung beiderseits der Allee ist möglich. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob Ein- oder Zweifamilienhäuser entstehen werden.“ Katrin Schulze, Ortsvorsteherin von Seifersdorf und OBL-Gemeinderätin, wollte wissen, ob seine Firma, die Rittergut Seifersdorf Gmbh &Co. KG, auch wirklich Eigentümerin der Immobilie ist. Das bestätigte Frank Nieder. „Vor einigen Tagen ist die erste Rate an den bisherigen Eigentümer überwiesen worden, gegenwertig erfolgt die Umschreibung.“

Historische Mauern werden erhalten

Auch kam die Nachfrage, ob die maroden Schweineställe wirklich wieder aufgebaut werden. Das sicherte der Architekt zu. „Sie kommen an die gleiche Stelle und werden in den gleichen Maßen neu errichtet.“ Nach seinen Angaben werden alle historischen und auch neuen Häuser mit roten Bieberschwanzdachziegeln gedeckt. Die Fenster werden voraussichtlich teilweise bodentief angelegt, umso genügend Licht in die Räume zu lassen. An den Dächern sind Dachgauben mit zusätzlichen Fenstern vorgesehen. Die Gebäude werden mit einem sandfarbenen Putz versehen. „Wir erhalten natürlich auch die historischen Mauern rund um das Rittergut.“

Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) sprach erneut eine Einwohnerversammlung an. „Den Seifersdorfern liegt das Rittergut sehr am Herzen. Wir als Gemeinde wünschen uns, dass das Projekt mit allen Details noch einmal öffentlich vorgestellt wird.“ Das sicherten Frank Nieder und Peter Müller zu, ein Termin steht noch nicht fest.

Neun neue Gebäude sollen entstehen

Nach den bekannten Plänen soll die historische Bausubstanz komplett erhalten bleiben. „Wir werden neben dem Herrenhaus auch die große Scheune und den Stall erhalten. Sie werden aber nicht wie es mein Vorgänger plante, zu einem dreiflügligen Gebäude zusammengefügt, sondern bleiben einzeln“, sagt Frank Nieder. Zusätzlich werden neun neue Gebäude errichtet. Es handelt sich um Doppel- oder Einfamilienhäuser. Die teils riesigen Ställe werden nach seinen Angaben quasi in Scheiben geschnitten und in Reihenhäuser umgewandelt. Nur in dem Stallhaus, das sich direkt hinter dem Herrenhaus befindet, werden Wohnungen eingerichtet. Die Fassaden werden teilweise holzverkleidet. Zu jedem Doppel- und jedem Reihenhaus gehört ein Grundstück mit unterschiedlicher Größe. Auf dem Gelände werden sich zwei Gewässer befinden. Ein Bassin direkt am Herrenhaus und ein Teich an der Mauer zur Tina-von-Brühl-Straße. Als Treffpunkt für die Bewohner wird am Bassin ein Pavillon mit einem Backofen errichtet. Die Zufahrt erfolgt durch das bestehende Tor an der Tina-von-Brühl-Straße. Der Verkehr wird dann über eine Art Ringstraße geführt. Von dort gehen dann mehrere Stichstraßen zu den Häusern ab. Gewerbe, wie es noch vom Vorgänger geplant war, ist nicht vorgesehen. Es ist Wohnraum auf insgesamt 9 000 Quadratmetern vorgesehen.

Die Wohngebäude werden vom Verkäufer errichtet. Der Innenausbau erfolgt nach den Vorstellungen des Käufers.

