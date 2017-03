Gute Prognose für Bahnhofslok Bautzens Wahrzeichen soll vom Bahnhof wegziehen. Ob die Dampflok transportfähig ist, wurde jetzt untersucht. Das Ergebnis stimmt optimistisch.

Die historische Dampflok am Bautzener Bahnhof braucht einen neuen Platz. © Uwe Soeder

Am Dienstagabend hatte ein Vereinsmitglied der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde die ausrangierte Reichsbahnlokomotive vor dem Bautzener Bahnhof gründlich von allen Seiten begutachtet. Es galt die wichtige Frage zu beantworten, ob sich die tonnenschwere Maschine, die seit 30 Jahren zur Anschauung auf dem Bahnhofsvorplatz steht, bewegen lässt, ohne dass sie größeren Schaden nimmt. „Sie ist transportfähig, nur ein paar Bleche sind durchgerostet“, berichtet der CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers, der sich für die Umsetzung der Lok starkmacht. Es sei also möglich, den Stahlkoloss ohne Hilfe eines Krans per Seilwinden auf einen Tieflader zu ziehen. „Das heißt, wir könnten uns was sparen“, fügt Schleppers bezüglich der Umsetzungskosten hinzu.

Bis zum Sommer muss die Dampflok mit der Nummer 8056-5 verschwinden. Denn am Gebäude des Bahnhofs und der umliegenden Fläche will ein privater Investor mit Bauarbeiten beginnen. Um die Lok vor der Verschrottung zu bewahren, sucht Schleppers nach Standorten. Eine Fläche an der Packhofstraße würde die Bahn zur Verfügung stellen. Der CDU-Stadtrat hätte die Lok aber lieber in Bahnhofsnähe, zum Beispiel auf der Perfecta-Brache, einem städtischen Grundstück. Dieser Idee erteilte OB Alexander Ahrens (SPD) allerdings bei der Stadtratssitzung am Mittwoch eine Absage. „Es gibt seitens der Stadt weder ein Grundstück, noch Mittel, die Lok umzusetzen“. Er signalisierte jedoch, dass die Stadt den Unterhalt der Lok mit jährlich 700 Euro bestreiten könnte. (SZ/ma)

