Gute Perspektiven für das Handwerk Ein Wirtschaftsforum mit Georg Milbradt und Burkhardt Müller in Kamenz fand reges Interesse.

Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt war bei dem Forum. © Ronald Bonss

Mehr als 100 Unternehmer und Bürgermeister der Region waren jetzt Gast eines von Aloysius Mikwauschk (CDU) organisierten Wirtschaftsforums in Kamenz. Es war bereits das sechste seiner Art. Der Präsident des Statistischen Landesamtes, Burkhard Müller, stellte die regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Landkreis Bautzen sowie der Region Kamenz bis zum Jahr 2025 vor. Anschließend zog Ministerpräsident a. D. Georg Milbradt aus wissenschaftlicher Sicht Schlussfolgerungen für Wirtschaft und Infrastruktur.

Die Städte Kamenz und Pulsnitz werden laut Vorausberechnung ihre Bevölkerungszahl bis 2025 weitgehend halten können – nämlich mit 97,9 % und 98,6 % im Vergleich zu 2015. Und die Stadt Großröhrsdorf mit ihrer exponierten Lage zur Nähe der Landeshauptstadt werde künftig sogar einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen können – auf 105 % im Vergleich zu 2015. Nicht nur die Bevölkerungsentwicklung wird für den Mittelstand und das Handwerk in der Region von Bedeutung sein. Von der Breitbandinitiative werden im Landkreis Bautzen rund 54 000 Haushalte und 8 800 Unternehmen profitieren. In den Gemeinden des Kamenzer Landtagswahlkreises werden rund 12.000 der etwa 30 000 Haushalte und 2000 Unternehmen an die Datenautobahn angeschlossen.

Auftragsvolumen soll steigen

Durch das Investitionsprogramm des Freistaates „Brücken in die Zukunft“, welches mit 800 Millionen Euro bis 2020 den zehn Landkreisen und den Gemeinden zur Verfügung gestellt wird, werden die regionalen Handwerksunternehmen einen deutlichen Anstieg ihres Auftragsvolumens verzeichnen können. Aloysius Mikwauschk: „Der Landkreis Bautzen profitiert davon mit rund 45 Millionen Euro.“ In den Gemeinden des Wahlkreises würden 52 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rund 7 Millionen Euro realisiert, davon zwei Drittel in die Bildungsinfrastruktur, die somit den Kommunen eine langfristige Planungssicherheit und Perspektive verleihen, so der stellvertretende Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. (szo)

