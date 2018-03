Gute Noten für Löbauer Gymnasium Für ihr besonderes Engagement in der Begabtenförderung hat die Löbauer Schule eine Auszeichnung bekommen.

Ein Rieseninsekt in der Schule: Benno Braun aus der zwölften Klasse am Löbauer Gymnasium beschäftigt sich mit Terraristik und hatte zum Tag der offenen Tür einige seiner Tiere mitgebracht, hier eine afrikanische Gottesanbeterin. Die Schule erhielt ein Zertifikat vom Kultusministerium.

Schulleiter Dietmar Stephan enthüllte die Tafel.

Löbau. Nicht nur im Biologiekabinett gab es am vergangenen Wochenende im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Löbau einiges zu entdecken. Das Gymnasium hatte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen – auch um potenziellen zukünftigen Fünftklässlern und deren Eltern die Schule vorzustellen. Denn jetzt können Eltern ihren Nachwuchs für das neue Schuljahr an der weiterführenden Schule anmelden. Am heutigen Mittwoch ist der letzte Tag, an dem das für das kommende Schuljahr möglich ist. Von 7 bis 16 Uhr nimmt die Schule die Anmeldeunterlagen entgegen.

Künftige Schüler können sich am Löbauer Gymnasium zum Beispiel auch mit Terraristik und exotischen Tieren befassen, wie der Zwölftklässler Benno Braun beim Tag der offenen Tür jetzt zeigte. Das Löbauer Gymnasium ist aber auch bekannt für ihre vertiefte mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung. Für ihr besonderes Engagement in der Begabtenförderung hat die Schule jetzt ein Zertifikat vom Sächsischen Kultusministerium bekommen.

