Gute Noten für Busse und Bahnen Ein neues Kundenbarometer bescheinigt dem Verbund VVO zufriedene Kunden – aber nicht überall gleichermaßen.

© Symbolbild/Steffen Unger

Bei einer aktuellen Untersuchung des Marktforschungsinstituts Kantar TNS konnte der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) seine Spitzenposition verteidigen. Dabei ging es um die Zufriedenheit der Fahrgäste mit Bus- und Bahnunternehmen sowie Verkehrsverbünden. „Es freut mich, dass es uns gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen gelungen ist, an die guten Ergebnisse der Vorjahre anzuknüpfen“, sagt VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen.

Mit einem Wert von 2,45 bei der Gesamtzufriedenheit, das entspricht der Schulnote „Zwei plus“, erreichte der VVO den Spitzenplatz unter den teilnehmenden Verkehrsverbünden in Deutschland. Besonders positiv bewerteten die Fahrgäste im VVO die Schnelligkeit (2,3), den Internet-Auftritt des Verbundes (2,5) sowie die mobilen Informationsmöglichkeiten für Smartphones (2,4). „Mich freut besonders, dass wir auch über den Ballungsraum hinaus gute Ergebnisse erzielen konnten“, sagt Ehlen. Allerdings bewerteten die Nutzer das Angebot in den ländlichen Regionen kritischer als das dichte Netz in Dresden: Während Dresden ein „Sehr gut“ erhielt, bekam das Linien- und Streckennetz im Umland eine 2,8. (SZ)

