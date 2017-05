Gute Nachrichten von Dynamo Kutschke, Schwäbe und ein neues Trikot - vorm letzten Saisonspiel gegen Bielefeld gibt es einiges zu vermelden. Die Vorfälle von Karlsruhe sollen diesmal kein Thema sein.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dresdens Torwart Marvin Schwäbe. © Christian Juppe Dresdens Torwart Marvin Schwäbe.

Neue Trikots gab es am Freitag auch zu sehen - präsentiert von Erich Berko und Marvin Schwäbe.

Gute Nachrichten müssen her, gerade in schlechten Zeiten. Und bei Dynamos Abschlusspressekonferenz vorm letzten Saisonspiel am Sonntag, 15.30 Uhr, gegen Arminia Bielefeld gibt es davon gleich einige. Die über den Fußball hinaus wichtigste: Stefan Kutschke hat das Städtische Klinikum in Karlsruhe am Freitagvormittag verlassen können und sich auf den Heimweg nach Dresden machen dürfen.

Beim 4:3-Erfolg der Dresdner am vergangenen Sonntag gegen den Karlsruher SC erlitt der Torjäger bekanntlich ein mittelschweres Schädel-Hirn-Trauma, als er mit einem Gegenspieler beim Kopfball zusammenprallte. „Die Untersuchung am Donnerstag hat ergeben, dass der Bluterguss im Kopf rückgängig ist. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dass er am Freitag die Papiere bekommen hat und nach Hause darf, ist doch ein absolut positives Zeichen“, sagt Trainer Uwe Neuhaus, der mit Kutschke in den vergangenen Tagen regelmäßig Kontakt hatte.

Ebenso positiv wie intensiv, und das ist die nächste gute Nachricht, verliefen in den vergangenen Tagen und Wochen die Verhandlungen mit Torhüter Marvin Schwäbe und dem Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Die Ausleihe von Dynamos unangefochtener Nummer eins wurde daraufhin am Freitag offiziell für ein weiteres Jahr verlängert. „Ich freue mich, dass es geklappt hat. Es geht darum, mich weiter zu entwickeln und nächste Saison noch eine Schippe draufzulegen“, erklärt Schwäbe, der schon in der Winterpause durchblicken ließ, gerne in Dresden bleiben zu wollen.

„Mit gefällt es hier, und der Trainer lässt einen Stil spielen, der zu mir passt. Warum also Nein sagen. Und wenn Hoffenheim Ja sagt, ist die Sache noch einfacher“, meint der Torwart, der in dieser Woche auch für das EM-Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft nominiert wurde.

Im Anschluss an die Pressekonferenz posierte Schwäbe dann gemeinsam mit Dynamos Mittelfeldspieler Erich Berko in den neuen Trikots der Dresdner. Und das ist dann - zumindest für den Trainer - die dritte gute Nachricht des Tages. „Sie gefallen mir, das muss ich sagen. Und wenn etwas gut aussieht, macht die Sache noch mehr Spaß“, findet Neuhaus, der bei dem Termin allerdings nicht verraten darf, wer Dynamo in der Sommerpause verlässt und demnach vorm Anstoß am Sonntag einen Blumenstrauß erhält. Als er zu seiner Antwort ansetzt, bremst ihn der Pressesprecher - und kündigt eine schriftliche Erklärung des Vereins im Laufe des Tages an.

Auch die Vorfälle in Karlsruhe, als im Zuge eines Fan-Marsches von rund 2 000 mitgereisten Dynamo-Anhängern insgesamt 36 Sicherheitskräfte verletzt wurden, sind diesmal kein Thema. „Damit brauche ich jetzt nicht wieder anfangen vor dem Spiel gegen Bielefeld“, betont Neuhaus und verweist auf die nächste Pressekonferenz am Montag. Dann wollen sich Dynamos Geschäftsführer Ralf Minge und Michael Born dazu ausführlich äußern.

Mögliche Aufstellung gegen Bielefeld: Schwäbe - Kreuzer, Starostzik, Jannik Müller, Heise - Hartmann - Gogia, Lambertz, Hauptmann, Stefaniak - Testroet.

zur Startseite