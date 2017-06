Gute Nachricht für Mühlbach Endlich ist der Verkehrsversuch im Müglitztal ausgewertet. Wenig überrascht. Der Kampf hat sich trotzdem gelohnt.

So wenig Motorradfahrer fahren zwischen Frühjahr und Herbst nur selten durch Mühlbach. Deshalb soll Tempo 30 nun ausgeweitet werden – wegen der Kinder und wegen des Lärms. © Marko Förster

Reizvolles Müglitztal, lautes Müglitztal: Dieser Konflikt bestimmt das Leben vieler Menschen im Tal vor allem im Frühjahr und Sommer, wenn die Motorräder unterwegs sind. In Mühlbach hatte sich deshalb schon vor Jahren eine Bürgerinitiative gegründet. Auch der Freistaat erkannte das Problem und startete voriges Jahr einen Verkehrsversuch. Es gab einige zum Teil sehr umstrittene Maßnahmen. Nun liegen die Ergebnisse vor. Auf eine Konsequenz freuen sich die Mühlbacher vor allem.

Die Maßnahmen

Mit Plakaten wurde auf das Problem Motorradlärm hingewiesen. An verschiedenen Stellen wurden Dialogdisplays mit entsprechenden Motiven aufgestellt. In Mühlbach wurde die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h am Wochenende auf 30 km/h gesenkt, hinzu kam der Hinweis „Lärmschutz“. Vor allem diese Maßnahme hatte im Hinblick auf die Schüler und ihren Weg für viel Diskussion gesorgt. Zwischen Lauenstein und Liebenau wurde Tempo 100 am Wochenende auf 70 km/h gesenkt. Zwischen dem 16. März und 31. Oktober 2016 erfolgten verdeckte Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen in Mühlbach, Schlottwitz und in Lauenstein im Bereich des sogenannten Brenner. Außerdem gab es einen Vergleich vorher nachher.

Die Ergebnisse

Sechs Prozent der Fahrzeuge sind motorisierte Zweiräder. An Sonntagen lag dieser Anteil bei im Schnitt 14 Prozent. Der maximale Anteil betrug in Lauenstein 28, in Mühlbach und Schlottwitz 25 Prozent. Die meisten Kräder in 24 Stunden wurden am 22. Mai 2016 in Schlottwitz gemessen: 817. Auf die Geschwindigkeit hatten die Maßnahmen kaum Einfluss. Insbesondere in Mühlbach wurden die 30 km/h kaum beachtet. Vor allem Motorräder fuhren zu schnell. In Schlottwitz waren etwa 15 Prozent der Kräder schneller als 70 km/h, in Mühlbach überschritten sie sogar die 75 km/h-Marke. Die Überwachung und Ahndung von Rasereien sowie eine stichprobenhafte technische Überprüfung von Motorrädern wurde im Rahmen eines Aktionstages nur unzureichend umgesetzt.

Die Schlussfolgerungen

Schilder allein ändern offenbar kein Fahrverhalten, jedenfalls nicht im Müglitztal und nicht bei den Motorradfahrern. Die lassen sich davon beeindrucken, wie der Verkehrsversuch zeigt. Ihr Tempo lag an allen Messpunkten deutlich über der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Insofern sind aus Sicht des Freistaates weitere Schilder fragwürdig. Auch bauliche Maßnahmen, wie Mittelinseln, werden nur wenig Einfluss auf das Fahrverhalten von Motorradfahrern haben. Außerdem: Sie machen durch das Runterschalten und Gas geben noch mehr Lärm. Gleiches gelte für den Einsatz von Rüttelstreifen im Müglitztal.

Die Konsequenzen

Auf diese Nachricht haben die Mühlbacher gewartet. Tempo 30 soll ausgeweitet und – trotz Skepsis insgesamt – eine Mittelinsel im Bereich der Bushaltestelle geprüft werden. Für Tempo 30 im ganzen Ort kämpfen die Mühlbacher im Interesse eines sicheren Schulweges schon lange. Statt Mittelinsel plädieren sie für einen Fußgängerüberweg. Sie sehen die Chancen dafür nun wieder besser. Die Plakate und Dialogdisplays sollen bleiben, auch wenn ihre Wirkung umstritten ist. Bei den Displays wird darauf gedrängt, dass sie kontinuierlich an sind. Neben der Geschwindigkeit soll konsequenter auch die Technik überprüft werden – vor allem die, die Kräder noch lauter macht. Denn das Ziel, ein leiseres Müglitztal, ist noch lange nicht erreicht.

