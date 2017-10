Gute-Laune-Vormittag in Kodersdorf Borbet und Schweighofer feiern mit zwei Ministerpräsidenten, loben den Standort – und kündigen neue Jobs an.

Die Spannung ist spürbar an diesem Freitagvormittag in Kodersdorf. Kommt er oder kommt er nicht? Hat Sachsens Noch-Ministerpräsident Stanislaw Tillich nach seinem am Mittwoch angekündigten Rücktritt Wichtigeres in der Landeshauptstadt zu tun oder nimmt er die seit Langem vereinbarten Termine bei den Firmen Holzindustrie Schweighofer GmbH und Borbet Sachsen GmbH im Gewerbegebiet an der A4 wahr? Schweighofer-Manager Thomas Kienz weiß zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen mehr: Tillich kommt. Auch Michael Kretschmer, sein designierter Nachfolger als Landesvater. „Wir waren natürlich erst einmal im Unklaren, aber dann gab es die verbindliche Zusage aus der Staatskanzlei.“

Tillich wirkt gelöst an diesem Morgen. Er spricht von schwierigen politischen Zeiten. Und einem Zeichen, das Schweighofer hier setzen will. Denn angekündigt wird nichts weniger als eine erhebliche Erweiterung des Werkes. 30 Millionen Euro will die in Österreich ansässige Schweighofer Gruppe in die Hand nehmen, um bis 2019 circa 100 neue Arbeitsplätze zu schaffen. „Diese Investition ist ein Beleg dafür, dass es in Kodersdorf, im Kreis Görlitz, in ganz Sachsen vorangeht“, schwärmt Tillich. Und er fragt nach, gibt Tipps zu möglichen Kooperationen, scherzt mit Gerald Schweighofer, dem aus Wien angereisten Inhaber des Unternehmens.

Michael Kretschmer macht vor allem eins: aufmerksam zuhören. Der Görlitzer kennt die Region wie seine Westentasche, hat seine Kontakte in die Bundespolitik hier ein ums andere Mal ausgespielt. Thomas Kienz berichtet von dem Weg, den Schweighofer seit der Übernahme des Werkes 2015 zurückgelegt hat. 429 Mitarbeiter gebe es jetzt, dazu zwölf Auszubildende. 1,2 Millionen Festmeter Rundholz werden im Jahr verarbeitet – das entspricht 130 bis 160 Lkw-Ladungen täglich. Zu den wichtigsten Kunden gehören nach Auskunft des Managers Japan und die USA. Dort werden in großer Zahl Holzhäuser errichtet. Schweighofer spricht von jährlich 1,2 Millionen in Amerika. Das dazu notwendige Holz kommt zum großen Teil aus Kodersdorf. Durch die oft verheerend wirkende Hurrikan-Saison sei der Bedarf immer wieder da. In Japan entstünden rund 600000 Holzhäuser im Jahr. Die angekündigte Investition sei hauptsächlich für den Export ins Land des Lächelns gedacht. „Gefragt sind dort, wie auch in den USA, Konstruktionshölzer für den Holzrahmenbau.“

Bei dem Kodersdorfer Holzverarbeiter ist man stolz, dass sich an einem Tag quasi gleich zwei sächsische Ministerpräsidenten blicken lassen – einer, der bald aufhören wird, und einer, der die Regierungsgeschäfte in Kürze übernehmen will. „Diese Gelegenheit gibt es so schnell nicht wieder“, lacht Tillich. Kretschmer belässt es bei einem Schmunzeln.

Der scheidende spricht aus, was der künftige Landesvater ebenso denken mag: Man wünsche sich, dass die Potenziale der Region künftig noch stärker genutzt werden. Und dass nach Anknüpfungspunkten gesucht wird für Kooperationen – zum Beispiel mit der Hochschule Zittau/Görlitz oder der Bergakademie Freiberg. Beide Einrichtungen seien in der Forschung für den Leichtbau stark. „Es geht um die Materialentwicklung für die Zukunft“, betont der Ministerpräsident. Am Donnerstag, bei einem Gespräch mit den Görlitzer Birkenstock-Chefs, habe er das Thema Technologieförderung ebenfalls auf dem Tisch gehabt. Und Mitarbeiterbeschaffung. Thomas Kienz bestätigt, dass es ein Vorteil sei, sich hier im Dreiländereck angesiedelt zu haben. „Es ist gut für den Rohstoff- und Arbeitskräftebezug.“ Das hier verarbeitete Holz stamme zu je einem Drittel aus Deutschland, Polen und Tschechien. Wobei der polnische Staatsforst nach anfänglichen Problemen nach dem Regierungswechsel im Nachbarland inzwischen ein sehr zuverlässiger Partner sei.

Probleme sieht der Manager jedoch auf den Transportwegen. Die Autobahnen A4 und A10 seien massiv überlastet. Doch gerade auf diesen Strecken würden die Produkte zu den Häfen an der Nordsee gebracht. Das Problem ist auch Tillich längst bekannt, ein bisschen neidisch schaut er hier auf Polen: „Unsere Nachbarn schaffen Tatsachen. Sie bauen ihre Verkehrsinfrastruktur in einem atemberaubenden Tempo aus.“ Man dürfe den Anschluss auf deutscher Seite nicht verpassen. Entlastung, meint er, könne eine neue Bahnverbindung bringen, die zwischen Dresden und Prag gebaut werden soll und günstig sein könnte für die Verbindung mit Schweighofers Werken in Rumänien. Landrat Bernd Lange bringt etwas Lokalkolorit in die Diskussion: „Ende 2018 geht die Niederschlesien-Magistrale in Betrieb. Das wird auch Schweighofer eine Menge Erleichterung bringen.“

Noch ehe es weiter zur offiziellen Einweihung des benachbarten Borbet-Werkes geht, wird Stanislaw Tillich ein kurz bevorstehendes Telefonat ins Ohr geflüstert. „Mein bayerischer Amtskollege verlangt nach mir.“ Ein Cut im Wohlfühl-Vormittag. Der Ernst des Politiker-Lebens kehrt zurück. Möglicherweise geht es um die Sondierungsgespräche am Nachmittag, an denen auch Tillich teilnehmen wird. Zuvor aber hat er noch ein anderes ernstes Gespräch: Mit dem Vorstand von Power Generations Siemens will er klären, wie ernst es um die angeblichen Schließungspläne des Görlitzer Werkes tatsächlich steht.

Im Festzelt von Borbet kehrt die gute Laune schnell zurück. Eine Blaskapelle sorgt für die passende Musik. Und Seniorchef Peter Wilhelm Borbet bedauert, dass Tillich den Chefsessel in der Staatskanzlei verlassen will. „Sie haben sich um die Entwicklung im Freistaat sehr verdient gemacht. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir uns bei der Standortsuche vor drei Jahren nicht für Polen, Tschechien, Ungarn oder Rumänien, sondern für Sachsen entschieden haben.“ Aber auch Rainer Dürkop, der Kodersdorfer Borbet-Chef, kann Erfreuliches vermelden: „Wir haben hier in kürzester Zeit ein neues Werk aus dem Boden gestampft. 500 Mitarbeiter werden in diesem Jahr zwei Millionen Leichtmetallräder produzieren.“

Einen Seitenhieb auf die anstehenden Sondierungsgespräche zur Bildung der neuen Bundesregierung kann sich Tillich dann doch nicht verkneifen: Er freue sich nicht unbedingt darauf, mit Liberalen und Grünen über die Zukunft der Lausitz zu verhandeln. Denn die wahrscheinlichen Koalitionspartner gingen ganz anders an die Sache ran. „Wenn ich höre, dass die Grünen bis 2030 den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung wollen, dann ist das schon ein schwieriger Aspekt.“ So ist an diesem Vormittag in Kodersdorf dann doch nicht nur gute Laune angesagt.

