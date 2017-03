Gute Gesellen Die Innungen für Metallbau sowie Sanitär-Heizung-Klima präsentieren die Prüfungen. Nicht alle waren erfolgreich.

Anlagenmechaniker Steffen Kaiser (29) aus Heidenau, Elektromechaniker Sirko Streller (19) aus Glashütte und Metallbauer Erik Helm (31) sind besten Azubis im Landkreis in ihren Gewerken. © Marko Förster

Sie sind die besten Azubis ihrer Gewerke im Landkreis: Anlagenmechaniker Steffen Kaiser (29) aus Heidenau, Elektromechaniker Sirko Streller (19) aus Glashütte und Metallbauer Erik Helm (31) aus Pirna haben ihre Gesellenprüfungen mit der Note „gut“ bestanden. In Berggießhübel sprachen die Innungen für Metallbau sowie Sanitär-Heizung-Klima in der Kreishandwerkerschaft Südsachsen am vergangenen Donnerstag 20 Gesellinnen und Gesellen verschiedener Gewerke los. Es gab allerdings in der aktuellen Prüfungsrunde auch zwölf Teilnehmer, die ihre Gesellenprüfung nicht bestanden. (mf)

