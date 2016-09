Gute Ernte zahlt sich nicht aus Bei den Landwirten bleibt wenig hängen. Vor allem Mischbetriebe stürzt das tiefer in die Krise.

Zwischen Noschkowitz und Kattnitz ist die Maisernte auf den Feldern der Agrar AG Ostrau in vollem Gange. Die Körner sind zwei Wochen früher reif als üblich. Teils sind sie schon zu hart. © André Braun

Das gute Wetter der letzten Tage haben die Landwirte genutzt, um die Ernte einzufahren. Aktuell wird der Mais von den Feldern geholt. „Er ist in diesem Jahr zu schnell gereift“, so Wolfram Hirsch, Abteilungsleiter Pflanzenproduktion bei der Ostrauer Agrar AG. Die Ackerbauern hatten die Sorten gestaffelt gesät. Aber selbst die späteren Sorten müssten jetzt schon geerntet werden. Aufgrund der Trockenheit und der langanhaltenden Wärme würden die Pflanzen vertrocknen. Zu sehen ist das an der bräunlichen Verfärbung der Blätter und dem schnellen Abreißen der Kolben. Die Körner seien bereits verhärtet. „Der optimale Erntezeitpunkt muss berücksichtigt und gefunden werden“, so Hirsch.

Seit rund zwei Wochen ist die Maisernte im Gange. „Normalerweise beginnen wir erst Mitte September damit“, sagt Torsten Krawczyk, Vorsitzender des Regionalbauernverbands Döbeln-Oschatz. Die geerntete Menge an Silomais scheine gut.

Über alle Kulturen hinweg betrachtet, sei es wider Erwarten ein überdurchschnittlich gutes Erntejahr. „Die Gerste hat durchschnittlich sieben Tonnen pro Hektar gebracht und der Weizen zwischen acht und neun Tonnen pro Hektar“, erklärt er. Allerdings hätten die Körner zum Teil nicht die gewünschte Qualität, ergänzt Hirsch. Beim Raps seien ein durchschnittlicher Ertrag und Ölgehalt erzielt worden. Der Ertrag lag bei etwa vier Tonnen pro Hektar.

Dass die Qualität nicht so gut wie im Vorjahr sei, hänge mit dem kühlen Frühjahr mit wenig Sonne zusammen, meint Torsten Krawczyk. Die Ernte habe unter erschwerten Bedingungen stattgefunden, da es sehr regnerisch war. Die Landwirte hätten sich so ein Wetter gewünscht, wie es in den letzten Tagen vorherrschte. „So wie ich es gehört habe, haben es aber alle geschafft, ihre Ernte einzubringen.“

Bereits jetzt haben die Landwirte den Raps für das kommende Jahr ausgesät. „Er braucht dringend Feuchtigkeit“, sagt Wolfram Hirsch von der Ostrauer Agrar AG. Dasselbe gelte für die Zuckerrüben. Die Wintergerste müsste dringend aufs Feld. „Aber entweder ist der Boden verklumpt oder wie Puderzucker“, erklärt er. Laut Torsten Krawczyk sei Regen für die Erstentwicklung der Kultur notwendig.

Roulette-Spiel an den Märkten

Trotz der Erntemengen sind die Landwirte unzufrieden. „Der Markt honoriert unsere Arbeit einfach nicht. Die Preise sind noch einmal deutlich niedriger als 2015“, sagt der Vorsitzende des Regionalbauernverbands. Um zumindest kostendeckend arbeiten zu können, hätten für den Weizen deutlich über 180 Euro pro Tonne gezahlt werden müssen und für die Gerste mehr als 140 Euro pro Tonne. Wie viel jeder Einzelne tatsächlich bekommen hat, lasse sich pauschal nicht sagen. Denn der Verkauf erfolge vor, während und nach der Ernte. Beim Raps seien annähernd die gleichen Preise erzielt worden wie 2015. „Aber es ist wie beim Roulette. Es fällt uns zunehmend schwerer, die Märkte zu verstehen“, sagt der Westewitzer Landwirt. Er ergänzt: „Wir sind weit weg von einer Wertschätzung geschweige denn Wertschöpfung durch die Abnehmer.“ Schließlich würden die Bauern ein Jahr lang auf die Ernte hinwirken. „Wir leisten harte, ehrliche Arbeit, die so schon mit vielen Entbehrungen verbunden ist. Die Entlohnung dafür ist nicht adäquat“, sagt er.

Die fehlenden Einnahmen würden vor allem bei den Mischbetrieben zu erheblichen Problemen führen. „Der Milchmarkt hat sich noch nicht erholt. Der Feldbau hat die Landwirte in dieser Saison nicht gerettet“, sagt Torsten Krawczyk. Bislang ging die Rechnung auf, die Verluste des Milchgeschäfts mit den Gewinnen aus dem Ackerbau zumindest einigermaßen zu kompensieren. „Die Lage für die Landwirte bleibt sehr stark angespannt.“ Einigen Betrieben stünden harte Zeiten bevor, schätzt er.

