Gute Ergebnisse Viele Händler in der Region blicken auf ein gutes Jahr zurück. Sie brauchen aber Tricks, um erfolgreich zu bleiben.

Das Weihnachtsgeschäft ist auch für Katja Liewald ein merklicher Umsatzbringer. Im Wurzelchen bedient sie ihre Kunden persönlich und verkauft Kosmetik, Geschenkideen oder Schreibwaren. Käufer im Internet schätzen ihre pflanzlichen Haarfärbemittel. Generell hat der deutsche Einzelhandel ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Foto: Jens Trenkler © jens trenkler

Andreas Kaulfuß reichen zur Beschreibung des zu Ende gehenden Geschäftsjahrs vier Worte: „Ich bin sehr zufrieden.“ Das traditionsreiche Gartencenter in der Muskauer Straße hat sich in diesem Jahr behauptet. Und das trotz der schwierigen allgemeinen Bedingungen in Weißwasser, fügt er hinzu. Diese haben vielfältige Gründe: Der extreme Bevölkerungsrückgang ist zu spüren. Der Innenstadt fehlt ein Einkaufsschwerpunkt der Innenstadt und eine agile Händlervereinigung. Auch die Konkurrenz durch die relative Nähe von Görlitz, Cottbus, Dresden und Berlin ist vergleichsweise groß. Außerdem bestellen, wie überall in Deutschland, viele Kunden über den Online-Handel.

„Wir haben einfach gegengesteuert und durch Aktionen und Angebote versucht, unseren Kunden ein gutes Preisleistungsverhältnis zu bieten“, erklärt Andreas Kaulfuß. „Und das hat geklappt.“ Für die Treue der Kunden gab es in dieser Woche ein Dankeschön: drei Stunden Eiszeit in der Eisarena mit gratis Essen und Trinken. Ins nächste Jahr blickt Kaulfuß mit viel Optimismus. „Wir feiern das 120-jährige Bestehen, wahrscheinlich im September.“ Sein Opa habe die Weltwirtschaftskrise überstanden, sein Vater den Sozialismus, und er habe sich inzwischen an den Kapitalismus gewöhnt, sagt er. Was soll da schon passieren?

Ähnlich positiv wie Andreas Kaulfuß sieht die Weihnachtsumfrage des Handelsverbands Deutschland die Lage der Nation. Der Handelsverband Deutschland spricht von einem Rekordjahr. „Die Umsätze des Einzelhandels in Deutschland werden im Weihnachtsgeschäft 2016 erstmals die 90-Milliarden-Euro-Marke knacken“, teilt die Vereinigung mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Wachstum von fast 4 Prozent. „Der Handel zeigt sich insgesamt zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft“, sagt auch David Tobias, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. „Die Menschen haben mehr für ihre Liebsten ausgegeben und sich auch selbst etwas gegönnt.“ Zum Beispiel hätten viele Kunden bei frischen Lebensmitteln, Wein und Feinkost verstärkt zu regionalen Qualitätsprodukten gegriffen.

Die Zahlen ergeben sich aus der Weihnachtsumfrage des Handelsverbandes bei 500 Handelsunternehmen deutschlandweit. Einfluss auf das überwiegend positive Weihnachtsgeschäft habe besonders die gestiegene Kaufkraft, erklärt David Tobias. Allerdings gibt es dabei deutliche regionale Unterschiede: „Zum Beispiel spielt im Ringen um die Zukunft Bombardiers in der Lausitz auch die Sorge um das Kommende eine Rolle“, so Tobias. Auch die deutschlandweite Weihnachtsumfrage zeige, so der Handelsverband, ein differenziertes Bild: Kleine Unternehmen seien deutlich verhaltener in ihren Erwartungen als Großbetriebe.

Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Einzelhändler die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Die Geschäfte vor Ort erzielen knapp 19 Prozent, der Internethändler gut ein Viertel ihres Jahresumsatzes in November und Dezember. Wachstumstreiber bleibt der Online-Handel, im Internet wächst das Weihnachtsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent. Dabei profitieren auch Geschäftsinhaber massiv von ihren Online-Aktivitäten.

So ist es auch bei Katja Liewald. Seit 2013 betreut sie im Rietschener Ortszentrum das Wurzelchen, das Drogerie, Reformhaus und Schreibwarenhandel in einem ist. Nach einem ersten Anlauf mit einem Naturkostladen hat sie sich zunächst auf den Onlinehandel verlegt. Die freien Geschäftsräume auf der Görlitzer Straße boten sich dazu an, den Versand mit dem Handel vor Ort zu vereinen. Ihr fällt auf, dass einige Produkte wie Naturhaarfarben im Internet höheren Absatz finden als in ihrem Geschäft. Umgekehrt ist es mit Schreibwaren und Geschenkideen wie Lotuskerzen. Ein Renner sind auch die Badezusätze der Marke Dresdner Essenz, die selbst bei großen Drogerieketten nicht einfach erhältlich sind. Weil das Wurzelchen immer bekannter wird, blickt sie positiv ins Jahr 2017.

Auch in Klitten laufen manche Waren nur vor Ort. Pflanzen zum Beispiel nehmen holprige Transporte übel und viele Menschen wollen sie sich beim Kauf selbst aussuchen. Deshalb gilt bei Blumen Laupitz nur bei den unbelebten Gegenständen zur Dekoration das Internet als ein Konkurrent. „Das Jahr ist ganz gut gewesen“, zeigt sich Mitarbeiterin Katrin Jordan Laupitz zufrieden. Der nächste Anlass zum Blumenkaufen steht im Neuen Jahr schon bald vor der Tür: Zum Valentinstag dürfen sich Floristen auf hohe Umsätze freuen.

