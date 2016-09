Gute Erfahrungen mit Körse-Verband Steinigtwolmsdorf zieht eine positive Bilanz zur bisherigen Zusammenarbeit.

In der Wasserwelt Steinigtwolmsdorf konnte durch den Verband ein zweiter Schwimmmeister eingestellt werden. © Sebastian Martin

Nach einem halben Jahr als Mitglied im Verband der Körse-Therme zieht Steinigtwolmsdorfs Bürgermeister Guntram Steglich eine positive Zwischenbilanz. Dadurch war es möglich, in der Freibadsaison einen zweiten Schwimmmeister in der „Wasserwelt“ befristet einzustellen, sagte er. Einwohner der Gemeinde bekommen beim Eintritt in der Körse-Therme Rabatt, die Gemeinde zahlt weniger fürs Schulschwimmen. Zugleich trägt sie rund sieben Prozent der Kosten des Verbandes. Die Mitgliedschaft ist zunächst befristet. 2017 entscheidet der Gemeinderat, ob daraus eine Dauermitgliedschaft wird. (szo)

