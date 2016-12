Gute Einkehr in der Scheune In seinem Lokal pflegt Mario Grau die Gemütlichkeit. Die Gaststätte abseits der B 98 gibt es nunmehr seit 20 Jahren.

Seit 1996 führt Mario Grau die Putzkauer Gaststätte „Zur Scheune“. Der Gastraum ist rustikal eingerichtet; 21 Plätze stehen zur Verfügung. Ein Kachelofen sorgt in der kalten Jahreszeit zusätzlich für wohlige Wärme. © Wolfgang Schmidt

Immer wenn sich die doppelkopfspielenden Männer in der Putzkauer Gaststätte „Zur Scheune“ einfinden, zieht der Wirt den Vorhang vor dem Wandspiegel zu. „Vorsichtshalber, damit die Aktiven nicht in das Blatt der Mitspieler schielen können“, sagt flunkernd Mario Grau.

Seit 20 Jahren führt er die Putzkauer Gaststätte mit der Pension, gelegen zwischen der Wesenitz und dem Heydelberg an der Neukircher Straße. Der Name „Zur Scheune“ wurde aus dem hier gebauten, einstigen bäuerlichen Anwesen entlehnt. Die Vorfahren von Anita (geborene Lehmann), der Ehefrau von Mario Grau, erwarben es Ende des 18. Jahrhunderts.

In den Nachwendejahren entschloss sich Mario Grau, das marode Gebäude zu einer kleinen Gaststätte umzubauen. „Ein Wagnis war es schon, baulich und zumal in dieser Zeit vielerorts Gaststätten und Imbissstuben gegründet wurden“, sagt der gelernte Glasmacher. Mit Hilfe der Familie sowie von Freunden gelang das Vorhaben. Nur der hölzerne Dachstuhl konnte im Originalzustand erhalten bleiben. Alle Balkenträger und Wände im Erdgeschoss wurden ersetzt. Neben sanitären Einrichtungen entstanden auf einer Fläche von 43 Quadratmeter die Theke und der Gastraum. Der wurde urig eingerichtet, mit rustikalem Mobiliar und einem Kachelofen dazu. Am 14. Mai 1996 konnte Gastronomie-Quereinsteiger Grau das Putzkauer Wirtshaus „Zur Scheune“ eröffnen.

Ballonfahrer im Pensionszimmer

Die Gäste kamen und kommen, aus dem Ort und der Umgebung. Darunter wandernde Ausflügler und die mit Fahrrädern. Viele kehren immer wieder ein, auch heute. „Es sind die Stammgäste, die mir die Treue halten“, freut sich der jetzt 56 Jahre alte Gastwirt.

1997 wurden zusätzlich zwei Pensionszimmer eingerichtet. Hier übernachten Urlauber und Handelsreisende. Aber auch englische Ballonfahrer, Militärangehörige der US-Army sowie Mitglieder vom Weltverband der Fahrkartensammler übernachteten schon hier.

Bewährt hat sich die Öffnungszeit, erst in den späten Nachmittagsstunden beginnend. Nicht nur das Schnitzel-Gericht nach „Art des Hauses“ lockt. Es ist die anheimelnde Atmosphäre in der Gaststube, die zum Verweilen einlädt. Das wissen auch die Fans der „Komas“, die nach den Spielen des Bischofswerdaer Fußballvereines 08 hier bei einem „Glas Tee“ das Geschehen auswerten. Das aber dann oft bis nach Mitternacht.

Auch für Gastwirt Mario Grau sind die täglichen Herausforderungen zu lösen, egal ob es Warenbeschaffung oder Büroarbeiten sind. Eine Pauschalkraft für den Thekenbereich eingestellt, könnte ihn entlasten. „Dennoch bin ich gern Gastronom und möchte weiterhin die Gäste bedienen“, resummiert Mario Grau die vergangenen 20 Jahre.

Service: Geöffnet ist die Putzkauer Restauration „Zur Scheune“ ab 17 Uhr, am Wochenende ab 16 Uhr; Mittwoch Ruhetag, Telefon: 03594/ 777688.

