Gute Chancen für neuen Taxi-Treff Die Gespräche über einen Halt am Rondell vor den Neumarkt Arkaden sind fast abgeschlossen. Redebedarf besteht auch wegen des Bahnhofs-Vorplatzes.

Taxis prägen das Bild am Bahnhofsvorplatz mit. Ob das auch in Zukunft so bleibt, darüber haben die Fahrer keine gesicherten Informationen. © Claudia Hübschmann

Ein Taxi in Meißen zu bekommen ist manchmal gar nicht so einfach. Besonders zu Stoßzeiten, am Freitag- oder Sonnabendabend gibt es manchmal Engpässe – den insgesamt 17 eigenständigen Fahrt-Unternehmen zum Trotz. „Dennoch ist die Situation in der Stadt gut, sind unsere Taxifahrer in Meißen rund um die Uhr im Einsatz“, sagt Sandy Kretzschmann, Vorstandsvorsitzender der Funk-Taxi Meißen GmbH. Insgesamt gehören zehn Unternehmen mit zwischen 50 und 60 Fahrern zur Gesellschaft, der Kretzschmann seit über 20 Jahren angehört. Die Nachfrage nach den gelben Gefährten sei nach wie vor groß - was den 44-Jährigen natürlich freut.

„Wir können uns nicht beschweren“, so Kretzschmann. Dass es zu manchen Zeiten zu längeren Wartezeiten kommen kann, habe auch viel mit dem zunehmenden Verkehr in der Stadt zu tun. Der sei mehr und mehr eine Katastrophe. „Wenn unsere Fahrer nachmittags 20 Minuten benötigen, nur um von der Altstadtseite auf die andere Elbseite zu kommen, ist das schon hart. Wir können es nur leider nicht ändern“, sagt Kretzschmann.

Unabhängig von den unschönen Wartezeiten gibt es bei einer anderen Sache sehr positive Signale. „Mit dem lange diskutierten Taxi-Halt am Rondell vor den Neumarkt Arkaden könnte es jetzt recht schnell gehen“, blickt der Vorstandsvorsitzende optimistisch voraus. Geplant seien zwei Stellplätze für Taxis samt Werbetafeln, die auf den Halt hinweisen und außerdem die Telefonnummer des Taxi-Unternehmens sichtbar machen. „Hier möchte ich unserem Wirtschaftsförderer Martin Schuster sehr danken, der sich hartnäckig für diesen Platz starkmacht“, sagt Kretzschmann. Schuster selbst bestätigt die weit fortgeschrittenen Gespräche mit den Hamburger Eigentümern der Neumarkt-Arkaden, mahnt aber noch zur Vorsicht: „Ich warte noch auf eine letzte Rückmeldung. Das betrifft die von uns beantragten Schilder für den Taxi-Halt. Grundsätzlich sind wir aber übereingekommen, dass Taxis vor den Arkaden halten dürfen“, erklärt Schuster.

Wenn die letzte Rückmeldung positiv sei, könnten die Taxis schon in den nächsten Wochen wie vorgesehen halten. „Wir dürfen an der Rampe vor den Arkaden zwar kein offizielles Schild nach StVO aufstellen. Aber es gibt einen guten Entwurf von Herrn Kretzschmann, der sich eignet. Dieses Banner könnten wir an dem Geländer anbringen und so den Kunden endlich den lange gewünschten Taxi-Halt in der Innenstadt ermöglichen“, sagt Schuster. Sandy Kretzschmann hofft jedenfalls auf eine möglichst zeitnahe positive Nachricht. Zu schaffen macht ihm und seinen Fahrern derweil die Situation am Bahnhofsvorplatz. Hier zahlt das Unternehmen für acht feste Plätze nach seinen Angaben jährlich eine Miete in Höhe von 1 140 Euro an die Deutsche Bahn.

Davon, dass die Stadt Meißen den Vorplatz inzwischen gekauft und bereits Fördermittel für die Neugestaltung akquiriert hat, weiß Kretzschmann nichts.

„Wenn das so ist, dürfte ich ja gar nicht mehr an die Deutsche Bahn zahlen“, so der Unternehmer. Auf die Idee, auch die Taxi-Fahrer als prägendes Element am Bahnhof Cölln mit in die Neugestaltung einzubeziehen, sei seitens der Stadt noch niemand gekommen.

„Ich habe dazu keinerlei Infos“, sagt Sandy Kretzschmann. Gut ist das für das Verhältnis zur Verwaltung sicherlich nicht. Dieses ist ohnehin angespannt, da die Stadt die Funk-Taxis außen vor gelassen hatte, als wegen des Ausfalls des Panoramaaufzugs der Personentransport zum Burgberg sichergestellt werden musste.

